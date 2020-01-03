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Убийство Сулеймани. США призвали американцев срочно покинуть Ирак

Убийство Сулеймани. США призвали американцев срочно покинуть Ирак - Фото
Посольство США (Фото: EPA/Murtaja Lateef)
03.01.2020, 11:13

3 января США убили иранского генерала Касема Сулемайни

Посольство США в Багдаде призвало своих граждан немедленно покинуть Ирак в связи с обострением напряженности в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте посольства.

Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как США убили лидера иранских сил Касема Сулеймани в результате авиаудара.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по путешествиям и немедленно покинуть Ирак. Граждане США должны по возможности вылетать авиалиниями, а в противном случае - выезжать через другие страны по суше. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США не должны подходить к посольству", - говорится в заявлении.

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Посольство США Касем Сулемайни
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