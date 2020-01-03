Убийство Сулеймани. США призвали американцев срочно покинуть Ирак

Посольство США (Фото: EPA/Murtaja Lateef)

Посольство США в Багдаде призвало своих граждан немедленно покинуть Ирак в связи с обострением напряженности в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте посольства.

Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как США убили лидера иранских сил Касема Сулеймани в результате авиаудара.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по путешествиям и немедленно покинуть Ирак. Граждане США должны по возможности вылетать авиалиниями, а в противном случае - выезжать через другие страны по суше. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США не должны подходить к посольству", - говорится в заявлении.