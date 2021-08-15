Узбекистан заявил о задержании 80 афганских военных на границе: просили помочь раненым
15.08.2021, 10:40
Афганистан ЕРА
14 августа группа афганских военных в количестве 84 человек пересекла границу с Узбекистаном и была задержана пограничниками. Они не оказывали сопротивления и обратились за помощью, в частности, для трех раненых. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
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С военными ВС Афганистана провели "фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия", некоторым предоставили медпомощь. Также им дали поесть и организовали временное размещение.
Также было отмечено скопление военных Афганистана на границе с Узбекистаном, но затем они оттуда ушли, что стало результатом "активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы".
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- 14 августа боевики захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны. На следующий день пал Джелалабад. Теперь Кабул – единственный большой город, находящийся под контролем правительства.
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