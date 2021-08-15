Узбекистан заявил о задержании 80 афганских военных на границе: просили помочь раненым

14 августа группа афганских военных в количестве 84 человек пересекла границу с Узбекистаном и была задержана пограничниками. Они не оказывали сопротивления и обратились за помощью, в частности, для трех раненых. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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С военными ВС Афганистана провели "фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия", некоторым предоставили медпомощь. Также им дали поесть и организовали временное размещение.

Также было отмечено скопление военных Афганистана на границе с Узбекистаном, но затем они оттуда ушли, что стало результатом "активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы".

Владислав Сердюк

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