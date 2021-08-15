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Узбекистан заявил о задержании 80 афганских военных на границе: просили помочь раненым

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 10:40
Узбекистан заявил о задержании 80 афганских военных на границе: просили помочь раненым - Фото
Афганистан ЕРА

14 августа группа афганских военных в количестве 84 человек пересекла границу с Узбекистаном и была задержана пограничниками. Они не оказывали сопротивления и обратились за помощью, в частности, для трех раненых. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. 

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С военными ВС Афганистана провели "фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия", некоторым предоставили медпомощь. Также им дали поесть и организовали временное размещение. 

Также было отмечено скопление военных Афганистана на границе с Узбекистаном, но затем они оттуда ушли, что стало результатом "активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы". 

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Владислав Сердюк
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афганистан узбекистан
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