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В Беларуси угрожают забирать из семей детей, которых задержат на акции протеста

14.09.2020, 19:55
В Беларуси угрожают забирать из семей детей, которых задержат на акции протеста - Фото
Марш единства в Беларуси (Фото: Stringer/ЕРА)

В прокуратуре Беларуси заявили, что в большинстве случаев с родителями проводят беседы и делают официальные предупреждения

В генпрокуратуре Беларуси заявили, что будут забирать из семей детей, если их задержат на акции протеста. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Представитель прокуратуры Алексей Подвойский предупредил родителей и несовершеннолетних детей об ответственности, если органы опеки поставят вопрос о социально опасном положении ребенка: речь идет о наказании от штрафа до изъятия ребенка из семьи.

По его словам, участие подростка в возрасте от 16 лет в несанкционированных акциях наказывается штрафом, а появление на акции ребенка младшего возраста предусматривает ответственность родителей по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

Подвойский сообщил, что с родителями, которые взяли с собой детей на акции, проводятся беседы и делаются официальные предупреждения, но в некоторых случаях органы опеки могут поставить вопрос о социально опасном положении ребенка.

Изъятие ребенка из семьи, сказал чиновник, возможно в некоторых случаях. Ребенка могут поместить в приют или другую семью на срок до полугода.

11 сентября генпрокуратура Беларуси сообщила, что в отношении несовершеннолетних детей за время протестов было составлено 200 протоколов об административном правонарушении.

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Наталия Медведева
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