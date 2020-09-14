В Беларуси угрожают забирать из семей детей, которых задержат на акции протеста

В прокуратуре Беларуси заявили, что в большинстве случаев с родителями проводят беседы и делают официальные предупреждения

В генпрокуратуре Беларуси заявили, что будут забирать из семей детей, если их задержат на акции протеста. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Представитель прокуратуры Алексей Подвойский предупредил родителей и несовершеннолетних детей об ответственности, если органы опеки поставят вопрос о социально опасном положении ребенка: речь идет о наказании от штрафа до изъятия ребенка из семьи.

По его словам, участие подростка в возрасте от 16 лет в несанкционированных акциях наказывается штрафом, а появление на акции ребенка младшего возраста предусматривает ответственность родителей по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

Подвойский сообщил, что с родителями, которые взяли с собой детей на акции, проводятся беседы и делаются официальные предупреждения, но в некоторых случаях органы опеки могут поставить вопрос о социально опасном положении ребенка.

Изъятие ребенка из семьи, сказал чиновник, возможно в некоторых случаях. Ребенка могут поместить в приют или другую семью на срок до полугода.

11 сентября генпрокуратура Беларуси сообщила, что в отношении несовершеннолетних детей за время протестов было составлено 200 протоколов об административном правонарушении.

В Беларуси уже более месяца проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет.

после объявления победителем президентских выборов Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. ОМОН жестко задерживал и избивал протестующих в течение 9-15 августа, потом было некоторое затишье, 6 сентября в Минске жестко задерживали протестующих , на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками.

ОМОН жестко протестующих в течение 9-15 августа, потом было некоторое затишье, 6 сентября в Минске , на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками. 10 сентября сейм Литвы назвал лидером народа Беларуси Светлану Тихановскую .

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Наталия Медведева

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