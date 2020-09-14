В Беларуси угрожают забирать из семей детей, которых задержат на акции протеста
В прокуратуре Беларуси заявили, что в большинстве случаев с родителями проводят беседы и делают официальные предупреждения
В генпрокуратуре Беларуси заявили, что будут забирать из семей детей, если их задержат на акции протеста. Об этом сообщает Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Представитель прокуратуры Алексей Подвойский предупредил родителей и несовершеннолетних детей об ответственности, если органы опеки поставят вопрос о социально опасном положении ребенка: речь идет о наказании от штрафа до изъятия ребенка из семьи.
По его словам, участие подростка в возрасте от 16 лет в несанкционированных акциях наказывается штрафом, а появление на акции ребенка младшего возраста предусматривает ответственность родителей по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.
Подвойский сообщил, что с родителями, которые взяли с собой детей на акции, проводятся беседы и делаются официальные предупреждения, но в некоторых случаях органы опеки могут поставить вопрос о социально опасном положении ребенка.
Изъятие ребенка из семьи, сказал чиновник, возможно в некоторых случаях. Ребенка могут поместить в приют или другую семью на срок до полугода.
11 сентября генпрокуратура Беларуси сообщила, что в отношении несовершеннолетних детей за время протестов было составлено 200 протоколов об административном правонарушении.
- В Беларуси уже более месяца проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет.
- ОМОН жестко задерживал и избивал протестующих в течение 9-15 августа, потом было некоторое затишье, 6 сентября в Минске жестко задерживали протестующих, на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками.
- 10 сентября сейм Литвы назвал лидером народа Беларуси Светлану Тихановскую.
Читайте также: Протесты в Беларуси. Массовые задержания в Минске и водометы в Бресте — фото, видео
Комментарии