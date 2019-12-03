В Эстонии скептически оценили заявления Макрона в адрес России

Юри Луйк (скриншот из видеозаписи)

Министр обороны Эстонии Юри Луйк со скепсисом отнесся к спорным заявлениям французского лидера Эмманюэля Макрона о НАТО и о том, что надо договариваться с Россией. По его словам, Альянс должен сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности, пишет издание ERR.

"И мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет смысла ее замалчивать или пытаться как-то это приукрасить", - подчеркнул министр.

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Эстонский министр обороны заявил, что "было бы разумно", чтобы лидеры стран Альянса перестали использовать "гиперболизированный и красочный стиль" для описания угроз.

"Побыв послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог не имеет особой добавленной стоимости для россиян", - сказал он, добавив, что НАТО не может дать россиянам то, чего те добиваются.

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