В Европе напомнили Байдену, с кем он сегодня встречается: фотоколлаж с Путиным-"гэбистом"

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Американскому президенту Джо Байдену, который сегодня встречается с российским лидером Владимиром Путиным, не стоит забывать, что тот несет ответственность за тысячи убийств украинцев. Об этом говорится в заявлении крупнейшей фракции Европарламента – Христианских демократов (фракция Европейской народной партии).

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"Вы сегодня встречаетесь с Путиным. Вы знаете его какое-то время, но позвольте напомнить вам, кто будет сидеть перед вами на швейцарской вилле с видом на Женевское озеро. Путин несет ответственность за более чем 13 000 жертв в войне, которую он начал против Украины", – говорится в сообщении.

Помимо этого, пишут в ЕНП, главный российский критик президента РФ Алексей Навальный после попытки отравления "в стиле КГБ" брошен в тюрьму под Москвой, Кремль вмешивается в выборы США и ЕС, а также спонсирует вредоносную киберактивность и дезинформацию.

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Христианские демократы выразили ожидание, что Байден заявит Путину: любой акт российской агрессии против страны ЕС, вроде вторжения в Грузию в 2008 году или в Украину в 2014-м, "встретит немедленный и решительный ответ США".

"Пожалуйста, передайте Путину от нас, что если он будет шантажировать страны газом, санкции против Северного потока-2 будут возвращены. Если он снова нападет на соседей, мы ответим делами, а не словами. И что каждый раз, когда он или Лукашенко убивают или похищают оппонентов на Западе, мы удваиваем нашу помощь российским или белорусским оппонентам (диктатур)", – заявил евродепутат Радослав Сикорский.

"Президент Байден, шпионы Путина убивают его оппонентов, даже если они прячутся за границей", – также напомнили во фракции ЕНП в Twitter.

ДОПОЛНЕНО В 15:27. В ЕНП также напомнили, что Путин в ответе за 13 000 жертв начатой им войны против Украины, а Россия незаконно оккупировала Крым.

"Господин президент, скажите ему, чтобы он убрал руки Украины...Путин должен уважать территориальную целостность Украины", – добавили в партии.

14 июня после саммита НАТО Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО. В Кремле отреагировали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности насчет нее на встрече Байден-Путин, достигнутые без ее участия.

"Русские прежде всего уважают силу". Экс-глава Госдепа Помпео раскритиковал Байдена перед встречей с Путиным.

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Евгений Пилипенко

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