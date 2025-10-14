В Германии настаивают на "немедленном" снятии запрета на экспорт оружия в Израиль

После того как Израиль прекратил наступление в секторе Газа, ситуация с поставками вооружения должна измениться, считают политики

Танки Израиля на границе с Газой (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Два высокопоставленных лица в правительстве Германии просят снять ограничение на экспорт оружия в Израиль после того, как был подписан мир с террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

Лидер парламентской группы Христианско-социальный союз Александр Хоффман заявил, что санкции против Израиля нужно снять "немедленно". Это мнение поддержал и лидер парламентской группы Христианско-демократический союз Йенс Шпан.

По словам политиков, когда Израиль прекратил наступление в секторе Газа, ситуация с поставками вооружения должна измениться. Однако окончательное решение будет принимать Федеральный совет безопасности.

"И я уверен, что затем будут сделаны выводы, о которых только что упомянул мой коллега Хоффман", – отметил Шпан.