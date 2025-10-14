В Германии настаивают на "немедленном" снятии запрета на экспорт оружия в Израиль
Два высокопоставленных лица в правительстве Германии просят снять ограничение на экспорт оружия в Израиль после того, как был подписан мир с террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Politico.
Лидер парламентской группы Христианско-социальный союз Александр Хоффман заявил, что санкции против Израиля нужно снять "немедленно". Это мнение поддержал и лидер парламентской группы Христианско-демократический союз Йенс Шпан.
По словам политиков, когда Израиль прекратил наступление в секторе Газа, ситуация с поставками вооружения должна измениться. Однако окончательное решение будет принимать Федеральный совет безопасности.
"И я уверен, что затем будут сделаны выводы, о которых только что упомянул мой коллега Хоффман", – отметил Шпан.
- В начале августа Германия частично приостановила экспорт оружия в Израиль, которое могло быть использовано в секторе Газа. Новых поставок с тех пор одобрено не было.
- 29 сентября Белый дом опубликовал мирный план Трампа по окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.
- 9 октября Трамп, Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, а 10 октября Израиль одобрил соглашение об освобождении всех заложников в Газе.
- 13 октября Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе. В тот же день ХАМАС освободил 20 живых заложников Израиля в два этапа: сначала семерых, потом еще 13.
Комментарии (0)