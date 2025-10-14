У Німеччині наполягають на "негайному" знятті заборони на експорт зброї в Ізраїль

Після того як Ізраїль припинив наступ у секторі Гази, ситуація з постачанням озброєння має змінитися, вважають політики

Танки Ізраїлю на кордоні з Газою (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Дві високопоставлені особи в уряді Німеччини просять зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після того, як було підписано мир із терористичним угрупованням ХАМАС. Про це повідомляє Politico.

Лідер парламентської групи Християнсько-соціальний союз Александр Хоффман заявив, що санкції проти Ізраїлю потрібно зняти "негайно". Цю думку підтримав і лідер парламентської групи Християнсько-демократичний союз Єнс Шпан.

За словами політиків, коли Ізраїль припинив наступ у секторі Гази, ситуація з постачанням озброєння має змінитися. Однак остаточне рішення ухвалюватиме Федеральна рада безпеки.

"І я впевнений, що потім буде зроблено висновки, про які щойно згадав мій колега Гоффман", – зазначив Шпан.