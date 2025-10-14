У Німеччині наполягають на "негайному" знятті заборони на експорт зброї в Ізраїль
Дві високопоставлені особи в уряді Німеччини просять зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після того, як було підписано мир із терористичним угрупованням ХАМАС. Про це повідомляє Politico.
Лідер парламентської групи Християнсько-соціальний союз Александр Хоффман заявив, що санкції проти Ізраїлю потрібно зняти "негайно". Цю думку підтримав і лідер парламентської групи Християнсько-демократичний союз Єнс Шпан.
За словами політиків, коли Ізраїль припинив наступ у секторі Гази, ситуація з постачанням озброєння має змінитися. Однак остаточне рішення ухвалюватиме Федеральна рада безпеки.
"І я впевнений, що потім буде зроблено висновки, про які щойно згадав мій колега Гоффман", – зазначив Шпан.
- На початку серпня Німеччина частково призупинила експорт зброї в Ізраїль, яка могла бути використана в секторі Гази. Нових постачань відтоді схвалено не було.
- 29 вересня Білий дім опублікував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю та угруповання ХАМАС у секторі Гази.
- 9 жовтня Трамп, Ізраїль та ХАМАС підписали перший етап мирного плану, а 10 жовтня Ізраїль схвалив угоду про звільнення всіх заручників у Газі.
- 13 жовтня Трамп у Єгипті підписав угоду про припинення вогню у Газі. Того ж дня ХАМАС звільнив 20 живих заручників Ізраїлю у два етапи: спочатку сімох, потім ще 13.
