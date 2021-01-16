UA

В Гонконге задержали украинца. Подозревают в помощи активистам бежать из города – SCMP

16.01.2021, 14:14
В Гонконге задержали украинца. Подозревают в помощи активистам бежать из города – SCMP - Фото
Гонконг (фото — !kuba!, Flickr)

В четверг утром в Гонконге задержали украинца и еще 10 человек. Их подозревают в том, что они якобы помогли антиправительственным активистам в попытке сбежать из города в августе 2020-го, передает South China Morning Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным издания, задержанному украинцу 29 лет и он работает в ресторане. Другим задержанным – от 18 до 72 лет, среди них были в том числе районный советник Коулун-Сити и юрист Даниэль Вонг Квок-тунг.

Как пишет SCMP, полиция подозревает, что они якобы помогли 12 антиправительственным активистам в их попытке бежать в Тайвань по морю в августе 2020-го. Тогда активистов задержали и в декабре 10 из них осудили на материковом Китае к заключению на срок от семи месяцев до трех лет.

По данным SCMP, четверых задержанных отпустили под залог к вечеру четверга, а остальных должны были отпустить под залог к вечеру пятницы. LIGA.net сегодня утром обратилась с запросом о комментарии в министерство иностранных дел, но на момент публикации ответа нет.

В то же время президент ОО Либерально-демократическая лига Украины и координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов написал сегодня в Facebook, что всех задержанных, в том числе и украинца по имени Кирилл, освободили под залог 10 000 гонконгских долларов без ограничения передвижения и изъятия паспорта.

СПРАВКА. Либерально-демократическая лига – украинская общественная организация, которая своими целями указывает в частности продвижение либеральной демократии, защиту прав человека, сотрудничество с либеральными и демократическими организациями из других стран.

Free Hong Kong Center – проект этой организации, который направлен на осветление политических процессов в Гонконге и демократическом Китае.

По его данным, всем 11 подозреваемым инкриминируют "спонсирование, предоставление средств и тайников для бегства". Это коллективное обвинения, без персонализации, пишет Хартионов.

Он также сообщает, что расследование будет длиться до 15 марта, когда подозреваемые должны будут прийти в полицейский участок. По его данным, у украинца Кирилла ночевал человек, причастный к группе 12 активистов, которые пытались выехать из города. При это самому Кириллу о планах группы было неизвестно, утверждает Харитонов.

"Сейчас Кирилл в безопасности, ему оказывается необходимая помощь. Насколько известно, из соображений безопасности он не готов комментировать ситуацию лично сейчас", – добавил Харитонов.

  • В апреле 2019 года в Гонконге началось протестное движение из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. 
  • Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине. В октябре 2019-го законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты продолжались.
  • В ноябре 2019-го в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.
  • В мае 2020 года парламент КНР утвердил закон о безопасности, который усилил контроль Пекина над Гонконгом.

Читайте также: В Гонконге прошли массовые аресты оппозиционеров

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
протесты задержание активисты гонконг укрианец

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Погружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю

СпецпроектПогружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю
 