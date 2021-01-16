В Гонконге задержали украинца. Подозревают в помощи активистам бежать из города – SCMP

В четверг утром в Гонконге задержали украинца и еще 10 человек. Их подозревают в том, что они якобы помогли антиправительственным активистам в попытке сбежать из города в августе 2020-го, передает South China Morning Post.

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По данным издания, задержанному украинцу 29 лет и он работает в ресторане. Другим задержанным – от 18 до 72 лет, среди них были в том числе районный советник Коулун-Сити и юрист Даниэль Вонг Квок-тунг.

Как пишет SCMP, полиция подозревает, что они якобы помогли 12 антиправительственным активистам в их попытке бежать в Тайвань по морю в августе 2020-го. Тогда активистов задержали и в декабре 10 из них осудили на материковом Китае к заключению на срок от семи месяцев до трех лет.

По данным SCMP, четверых задержанных отпустили под залог к вечеру четверга, а остальных должны были отпустить под залог к вечеру пятницы. LIGA.net сегодня утром обратилась с запросом о комментарии в министерство иностранных дел, но на момент публикации ответа нет.

В то же время президент ОО Либерально-демократическая лига Украины и координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов написал сегодня в Facebook, что всех задержанных, в том числе и украинца по имени Кирилл, освободили под залог 10 000 гонконгских долларов без ограничения передвижения и изъятия паспорта.

СПРАВКА. Либерально-демократическая лига – украинская общественная организация, которая своими целями указывает в частности продвижение либеральной демократии, защиту прав человека, сотрудничество с либеральными и демократическими организациями из других стран. Free Hong Kong Center – проект этой организации, который направлен на осветление политических процессов в Гонконге и демократическом Китае.

По его данным, всем 11 подозреваемым инкриминируют "спонсирование, предоставление средств и тайников для бегства". Это коллективное обвинения, без персонализации, пишет Хартионов.

Он также сообщает, что расследование будет длиться до 15 марта, когда подозреваемые должны будут прийти в полицейский участок. По его данным, у украинца Кирилла ночевал человек, причастный к группе 12 активистов, которые пытались выехать из города. При это самому Кириллу о планах группы было неизвестно, утверждает Харитонов.

"Сейчас Кирилл в безопасности, ему оказывается необходимая помощь. Насколько известно, из соображений безопасности он не готов комментировать ситуацию лично сейчас", – добавил Харитонов.

В апреле 2019 года в Гонконге началось протестное движение из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.

Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине. В октябре 2019-го законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты продолжались.

В ноябре 2019-го в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.

В мае 2020 года парламент КНР утвердил закон о безопасности, который усилил контроль Пекина над Гонконгом.

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Марк Сировой

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