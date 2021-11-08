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В китайской пустыне заметили полноразмерные муляжи боевых кораблей США – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 09:17
В китайской пустыне заметили полноразмерные муляжи боевых кораблей США – Reuters - Фото
Атакующий Су-30 ВВС Китая (фото - ЕРА)

В пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района китайские военные создали макеты "в форме авианосца ВМС США и других американских кораблей". Такое предположение выдвинули в Reuters, показав спутниковые фото от компании Maxar Technologies.

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"Возможно, (макеты сделаны) в качестве учебных целей", – пишет агентство.

Журналисты рассмотрели на снимках из пустыни Такла-Макан, где расположен новый полигон для испытания ракетных вооружений, полномасштабные контуры авианосца и двух эсминцев типа "Арли Бёрк".

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Минобороны Китая пока не ответило на запрос агентства о комментарии.

В последние годы Китай наращивает противокорабельный потенциал, в частности против ВМС США, так как напряженность с Вашингтоном по-прежнему остается высокой из-за посягательств Пекина на территорию Тайваня и акваторию Южно-Китайского моря.

США летом предупредили Китай, что будут защищать союзника – Филиппины, если силы этого островного государства будут атакованы в Южно-Китайском море.

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Евгений Пилипенко
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Китай геополитика авианосец муляж корабль мишень
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