В китайской пустыне заметили полноразмерные муляжи боевых кораблей США – Reuters

В пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района китайские военные создали макеты "в форме авианосца ВМС США и других американских кораблей". Такое предположение выдвинули в Reuters, показав спутниковые фото от компании Maxar Technologies.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Возможно, (макеты сделаны) в качестве учебных целей", – пишет агентство.

China builds mockups of U.S. Navy ships in area used for missile target practice https://t.co/agkyfNjFq4 pic.twitter.com/KQaq181fJi