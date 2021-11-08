В китайской пустыне заметили полноразмерные муляжи боевых кораблей США – Reuters
В пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района китайские военные создали макеты "в форме авианосца ВМС США и других американских кораблей". Такое предположение выдвинули в Reuters, показав спутниковые фото от компании Maxar Technologies.
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"Возможно, (макеты сделаны) в качестве учебных целей", – пишет агентство.
China builds mockups of U.S. Navy ships in area used for missile target practice https://t.co/agkyfNjFq4 pic.twitter.com/KQaq181fJi— Reuters (@Reuters) November 8, 2021
Журналисты рассмотрели на снимках из пустыни Такла-Макан, где расположен новый полигон для испытания ракетных вооружений, полномасштабные контуры авианосца и двух эсминцев типа "Арли Бёрк".
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Минобороны Китая пока не ответило на запрос агентства о комментарии.
В последние годы Китай наращивает противокорабельный потенциал, в частности против ВМС США, так как напряженность с Вашингтоном по-прежнему остается высокой из-за посягательств Пекина на территорию Тайваня и акваторию Южно-Китайского моря.
США летом предупредили Китай, что будут защищать союзника – Филиппины, если силы этого островного государства будут атакованы в Южно-Китайском море.
- 24 июня 2021-го власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.
- 10 августа стало известно, что Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия представительства Тайваня.
- В августе появились данные, что Китай строит более 200 шахт для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
- 2 октября ВВС Китая направили 38 самолетов в зону ПВО Танваня, через три дня – еще 56.
- Осенью 2021 года, пишет FT, Китай испытал гиперзвуковую ракету: она облетела всю Землю, может нести ядерный заряд.
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