В Москве начался локдаун из-за рекордной заболеваемости коронавирусом

В Москве начался одиннадцатидневный локдаун из-за рекордных показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Meduza.

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Усиленные карантинные ограничения, которые официально называются "нерабочими днями", продлятся в Москве с 28 октября по 7 ноября. Приостановлена работа всех организаций, за исключением тех, что обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий нерперывного цикла и ряда федеральных ведомств.

Кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку, закроются салоны красоты, кинотеатры, спортзалы, непродуктовые магазины, автосервисы, шиномонтаж и многие другие общественные места. Школьники ушли на каникулы.

Также власти Москвы потребовали закрыть магазины, продающие преимущественно алкогольную продукцию и в которых доля товаров первой необходимости и продуктов питания составляет менее 30%.

Продолжат работать без ограничений аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и общественный транспорт.

В России растет суточная заболеваемость и число умерших от коронавируса. За октябрь ежедневный прирост заболевших по официальным данным увеличился с 24 522 до 40 096, ежедневное число умерших от COVID-19 – с 887 до 1159. В Москве за прошедшие сутки выявили 8440 заболевших, умерли 95 человек.

Нерабочие дни в России также начались в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и в Хакасии.

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Денис Юдин

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