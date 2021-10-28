В Москве начался локдаун из-за рекордной заболеваемости коронавирусом
В Москве начался одиннадцатидневный локдаун из-за рекордных показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Meduza.
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Усиленные карантинные ограничения, которые официально называются "нерабочими днями", продлятся в Москве с 28 октября по 7 ноября. Приостановлена работа всех организаций, за исключением тех, что обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий нерперывного цикла и ряда федеральных ведомств.
Кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку, закроются салоны красоты, кинотеатры, спортзалы, непродуктовые магазины, автосервисы, шиномонтаж и многие другие общественные места. Школьники ушли на каникулы.
Также власти Москвы потребовали закрыть магазины, продающие преимущественно алкогольную продукцию и в которых доля товаров первой необходимости и продуктов питания составляет менее 30%.
Продолжат работать без ограничений аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и общественный транспорт.
В России растет суточная заболеваемость и число умерших от коронавируса. За октябрь ежедневный прирост заболевших по официальным данным увеличился с 24 522 до 40 096, ежедневное число умерших от COVID-19 – с 887 до 1159. В Москве за прошедшие сутки выявили 8440 заболевших, умерли 95 человек.
Нерабочие дни в России также начались в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и в Хакасии.
- В Украине красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону введут еще в семи областях.
- Карантин красной зоны неизбежен и для Киева, говорят местные власти. Однако это будет локдаун для невакцинированных, отметили в КГГА.
- На прошло неделе и позавчера были рекорды по вакцинации от коронавируса. Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне роста заболеваемости коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах и сфере межобластных поездок.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 26 071 заболевшего коронавирусом, умерли 576. В Киеве – 1451 заболевший.
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