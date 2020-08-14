В ООН заявили, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше
В ООН подчеркнули, что реакция силовиков на мирные протесты в Беларуси "была очень жестокой"
В Организации Объединенных Наций заявили, что реакция сил безопасности Беларуси на мирные протесты была жестокой, а количество пострадавших в массовых акциях протеста может быть больше, поскольку неизвестно их местонахождение. Об этом говорится в заявлении ООН.
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"По меньшей мере, 6700 человек были задержаны, несмотря на то, что демонстрации в основном носили мирный характер", - отмечается в заявлении.
В ООН выразили обеспокоенность, что задержанные подвергались пыткам со стороны силовиков.
"Реакция сил безопасности на мирные протесты была очень жестокой с частым применением чрезмерной и неизбирательной силы. Около 300 человек получили ранения, двое погибли. Фактические потери могут быть выше, поскольку местонахождение десятков людей, задержанных милицией, остается неизвестной", - подчеркивается в заявлении.
Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обвинил власть в Беларуси в нарушении прав человека. Он призвал прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты по правам человека.
По его словам, "репрессии и преследования противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ".
Церетели подчеркнул, что будучи членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 13 августа президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко остановить насилие и пригрозил последствиями в рамках международного права.
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