В ООН заявили, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше

В ООН подчеркнули, что реакция силовиков на мирные протесты в Беларуси "была очень жестокой"

В Организации Объединенных Наций заявили, что реакция сил безопасности Беларуси на мирные протесты была жестокой, а количество пострадавших в массовых акциях протеста может быть больше, поскольку неизвестно их местонахождение. Об этом говорится в заявлении ООН.

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"По меньшей мере, 6700 человек были задержаны, несмотря на то, что демонстрации в основном носили мирный характер", - отмечается в заявлении.

В ООН выразили обеспокоенность, что задержанные подвергались пыткам со стороны силовиков.

"Реакция сил безопасности на мирные протесты была очень жестокой с частым применением чрезмерной и неизбирательной силы. Около 300 человек получили ранения, двое погибли. Фактические потери могут быть выше, поскольку местонахождение десятков людей, задержанных милицией, остается неизвестной", - подчеркивается в заявлении.

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обвинил власть в Беларуси в нарушении прав человека. Он призвал прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты по правам человека.

По его словам, "репрессии и преследования противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ".

Церетели подчеркнул, что будучи членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова.

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Арина Толина

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