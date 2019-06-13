Венесуэльский диктатор Мадуро едет к Путину

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Отстраненный от власти диктатор Венесуэлы Николас Мадуро собирается ехать в Россию, чтобы заключить с ее главой Владимиром Путиным ряд соглашений. Об этом сообщает пресс-служба венесуэльского МИД в Twitter.

"В скором времени мы увидим, как президент Николас Мадуро в России ставит свою подпись под новыми соглашениями", - говорится в сообщении.

В МИД Венесуэлы не указывает, когда именно Мадуро посетить Россию, и что хочет подписать.

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться. 5 мая Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США.