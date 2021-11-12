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Военные Беларуси загнали "мигрантов Лукашенко" к сетке на границе. Их сдерживают – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 13:05
Военные Беларуси загнали
Польско-беларуская граница (Фото -16 Dywizja Zmechanizowana)

В Польше мигранты, доставленные на границу силовиками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, прорвалась к пограничному переходу. Польским военнослужащим удается их сдерживать, передает пресс-служба Минобороны Польши в Twitter.

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Сообщается, что мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице на беларуской стороне. Они были остановлены польской армией, пограничной службой и полицией. Группа мигрантов начала ходить вдоль забора.

Также ранее Минобороны Польши показало видео, как силовики режима Лукашенко привели к ограждению в районе Кузницы группу мигрантов из женщин и детей. В Польше считают, что это было сделано, "чтобы беларуские службы могли подготовить агитационные материалы".

Также Минобороны Польши показало снятое ночью видео, как силовики Лукашенко "заставляют ходить" мигрантов вдоль ограждения на границе.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Оксана Житнюк
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граница польша беларусь мигранты
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