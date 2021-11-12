Военные Беларуси загнали "мигрантов Лукашенко" к сетке на границе. Их сдерживают – видео

В Польше мигранты, доставленные на границу силовиками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, прорвалась к пограничному переходу. Польским военнослужащим удается их сдерживать, передает пресс-служба Минобороны Польши в Twitter.

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Сообщается, что мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице на беларуской стороне. Они были остановлены польской армией, пограничной службой и полицией. Группа мигрантов начала ходить вдоль забора.

Migranci przekroczyli przejscie graniczne w Kuznicy po stronie Bialorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straz Graniczna i Policje. Grupa rozpoczela marsz wzdluz ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Также ранее Минобороны Польши показало видео, как силовики режима Лукашенко привели к ограждению в районе Кузницы группу мигрантов из женщин и детей. В Польше считают, что это было сделано, "чтобы беларуские службы могли подготовить агитационные материалы".

Migranci sa traktowani przez rezim Lukaszenki w sposob instrumentalny. W rejonie Kuznicy grupa kobiet i dzieci zostala przemieszczona pod ogrodzenie, tylko po to by bialoruskie sluzby mogly przygotowac propagandowy material pic.twitter.com/TsgEStyeRk — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 11, 2021

Также Минобороны Польши показало снятое ночью видео, как силовики Лукашенко "заставляют ходить" мигрантов вдоль ограждения на границе.

Kolejny przyklad instrumentalnego traktowania migrantow przez Bialorus. Migranci sa zmuszani do marszu wzdluz ogrodzenia oddzielajacego granice pic.twitter.com/exo18JzHl2 — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

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Оксана Житнюк

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