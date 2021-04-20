Якобы не из-за Украины. В Пентагоне объяснили, зачем перебросили истребители в Польшу

Переброска в Польшу десятков истребителей США – это "обычное дело", а не конкретная реакция на стягивание войск России к границам Украины и во временно оккупированный Крым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"Это не конкретная реакция на происходящее на границе с Украиной или в Крыму. Это обычное дело. Мы делаем это постоянно", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о переброске F-15 и F-16 в Польшу.

Он объяснил, что это – маневренное боевое упражнение: истребители переброшены, чтобы проверить и улучшить "жизнеспособность" сил союзников с привлечением воздушной мощи.

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При этом Кирби сказал, что вдоль украинских границ сейчас сконцентрировано больше войск России, чем в 2014 году. Он добавил, что РФ объясняет это учениями, однако США неясна их цель.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены этим наращиванием потенциала, и мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях", – заявил он, призвав РФ соблюдать минские соглашения и уменьшать, а не нагнетать напряженность у границ Украины и в Крыму.

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Марк Сировой

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