Якобы не из-за Украины. В Пентагоне объяснили, зачем перебросили истребители в Польшу
Переброска в Польшу десятков истребителей США – это "обычное дело", а не конкретная реакция на стягивание войск России к границам Украины и во временно оккупированный Крым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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"Это не конкретная реакция на происходящее на границе с Украиной или в Крыму. Это обычное дело. Мы делаем это постоянно", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о переброске F-15 и F-16 в Польшу.
Он объяснил, что это – маневренное боевое упражнение: истребители переброшены, чтобы проверить и улучшить "жизнеспособность" сил союзников с привлечением воздушной мощи.
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При этом Кирби сказал, что вдоль украинских границ сейчас сконцентрировано больше войск России, чем в 2014 году. Он добавил, что РФ объясняет это учениями, однако США неясна их цель.
"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены этим наращиванием потенциала, и мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях", – заявил он, призвав РФ соблюдать минские соглашения и уменьшать, а не нагнетать напряженность у границ Украины и в Крыму.
- С конца марта Россия стягивает войска к восточным границам Украины и в Крым, а также обустраивает военные лагеря.
- НАТО, США, Франция, Германия призвали РФ прекратить наращивание мощи у границ Украины. США призывает РФ допустить наблюдателей ОБСЕ к войскам в соответствии с Венским документом.
- Россия сначала говорила, что никого "не должно интересовать перемещение войск по нашей территории", а затем попросила не рассматривать "военные учения" у границ Украины как агрессию.
- 20 апреля сообщалось, что США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей F-15 и F-16.
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