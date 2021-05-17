Земан озвучил "новую версию" взрывов на складах в Чехии. В правительстве ответили

Лояльный России президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на складах во Врбетицах, в причастности к которым подозревают спецслужбы РФ, якобы могли произойти для "сокрытия нехватки" боеприпасов. Об этом он заявил в эфире радио Frekvence-1, расшифровку которого и ответ министра юстиции Марии Бенешовой опубликовало Denik.cz.

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"Я не сторонник ни одной версии расследования (взрывов, – ред.) во Врбетицах. Я говорил об этом с министром Бенешовой. Она сказала мне, что речь может идти о сокрытии нехватки во Врбетицах", – сказал он, добавив, что еще одной версией якобы может быть "непрофессиональное изъятие боеприпасов".

Бенешова в ответ заявила, что у нее нет информации о том, что полиция имела дело с другой версией взрыва во Врбетицах, кроме как версии о причастности агентов российской военной разведки ГРУ.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также опроверг слова Земана в комментарии Frekvence-1. Он отметил, что во время расследования могло быть несколько версий, однако сейчас полиция расследует одну.

"Я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что версий больше", – добавил Бабиш.

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Марк Сировой

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