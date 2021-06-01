Как выдворенные российские "дипломаты" покидали Чехию – фоторепортаж

Выдворенные российские "дипломаты" и члены их семей покинули Чехию в установленный срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передеат пресс-служба МИД этой страны.

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Министр напомнил, что на фоне скандала со взрывами во Врбетице Чехия решила сократить состав посольства России, чтобы уровнять его с количеством чешских дипломатов в Москве. До конца мая в Праге должно было остаться не больше семи дипломатов РФ и 25 членов административно-технического персонала.

"Могу заявить, что срок соблюден", – заявил Кулганек.

Российские "дипломаты" покидали Чехию двумя рейсами, сообщил пропагандистскому ресурсу РФ ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Праге Николай Брякин. 29 мая улетели 54 сотрудника посольства и членов их семей, 31 мая – вторая группа из 60 человек.

Как пишет опубликовавшее фото вывоза дипломатов European Pressphoto Agency, за сотрудниками посольства прилетал правительственный борт РФ Ил-76. 29 и 31 мая он совершил рейсы между аэропортами Вацлава Гавела в Праге и Внуково в Москве.

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Фото – ЕРА