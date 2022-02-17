Астрономы наблюдают за спрятанной в пыли сверхмассивной черной дырой: видео

Астрономы при помощи Очень Большого телескопа проследили за центром галактики Messier 77 и продвинулись к пониманию природы активных галактических ядер (AGN). Последние считаются одними из самых загадочных (и ярких) объектов известной нам Вселенной. Об этом говорится в пресс-релизе от Европейской южной обсерватории.

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Новые наблюдения в чилийской пустыне Атакама подтверждают теоретическое предсказание 30-летней давности, когда была выдвинута "Единая модель AGN".

AGN впервые обнаружили в 1950-х. Они находятся в центрах некоторых галактик и излучают огромную энергию, порождаемую сверхмассивными черными дырами в центре. До поглощения черной дырой пыль и газ устремляются по спиральной траектории к ней, сильно разогреваются (до 1200°C) и выделяют при этом такое количество энергии, которое порой превосходит энергию, излучаемую всеми звездами галактики.

Есть разные типы AGN: некоторые излучают в радиодиапазоне, другие "радиоспокойны", некоторые ярко излучают в видимом спектре, другие (как "Мессье 77") ведут себя "более смирно".

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"Единая модель" говорит, что все AGN имеют одинаковую природу – это сверхмассивные черные дыры за плотным пылевым кольцом, а все различия можно объяснить их ориентацией/ракурсом в пространстве по отношению к нам.

При помощи мощностей телескопа зафиксировали плотное кольцо космической пыли и газа, скрывающее черную дыру в 47 млн световых лет от нас в созвездии Кита. До этого были сомнения, что пыль может полностью скрыть ее.

"Это открытие – ключевой аргумент в пользу выдвинутой 30 лет назад теории", – пишут они.

СПРАВКА. Черная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при вращении до высоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов и излучения.

Была также определена точка, в которой должна лежать черная дыра.

"Наши результаты могут помочь лучше понять историю Млечного Пути – в его центре находится сверхмассивная черная дыра, которая могла быть активной в прошлом", – добавили авторы.

В конце 2021-го были получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Видео падение газового облака в сторону сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

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Евгений Пилипенко

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