Астрономы наблюдают за спрятанной в пыли сверхмассивной черной дырой: видео

Астрономы при помощи Очень Большого телескопа проследили за центром галактики Messier 77 и продвинулись к пониманию природы активных галактических ядер (AGN). Последние считаются одними из самых загадочных (и ярких) объектов известной нам Вселенной. Об этом говорится в пресс-релизе от Европейской южной обсерватории.
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Новые наблюдения в чилийской пустыне Атакама подтверждают теоретическое предсказание 30-летней давности, когда была выдвинута "Единая модель AGN".
AGN впервые обнаружили в 1950-х. Они находятся в центрах некоторых галактик и излучают огромную энергию, порождаемую сверхмассивными черными дырами в центре. До поглощения черной дырой пыль и газ устремляются по спиральной траектории к ней, сильно разогреваются (до 1200°C) и выделяют при этом такое количество энергии, которое порой превосходит энергию, излучаемую всеми звездами галактики.
Есть разные типы AGN: некоторые излучают в радиодиапазоне, другие "радиоспокойны", некоторые ярко излучают в видимом спектре, другие (как "Мессье 77") ведут себя "более смирно".
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"Единая модель" говорит, что все AGN имеют одинаковую природу – это сверхмассивные черные дыры за плотным пылевым кольцом, а все различия можно объяснить их ориентацией/ракурсом в пространстве по отношению к нам.
При помощи мощностей телескопа зафиксировали плотное кольцо космической пыли и газа, скрывающее черную дыру в 47 млн световых лет от нас в созвездии Кита. До этого были сомнения, что пыль может полностью скрыть ее.
"Это открытие – ключевой аргумент в пользу выдвинутой 30 лет назад теории", – пишут они.
Была также определена точка, в которой должна лежать черная дыра.
"Наши результаты могут помочь лучше понять историю Млечного Пути – в его центре находится сверхмассивная черная дыра, которая могла быть активной в прошлом", – добавили авторы.
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