Беспорядки в Нью-Йорке. Военные вертолеты зависали над протестующими – видео

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Часть людей уверена, что геликоптеры "устроили демонстрацию силы": так порой делают самолеты в зонах боевых действий, чтобы припугнуть противника

Для подавления беспорядков, которые вслед за другими городами США вспыхнули на днях и в Нью-Йорке, местные силовики используют среди прочего вертолеты. Об этом в соцсетях пишут очевидцы с места событий.

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Воздушные машины зависают над протестующими якобы для того, "чтобы произвести психологический эффект". Судя по кадрам, люди не очень боятся таких маневров, и охотно снимают все на видео.

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Когда участники протестов дошли до Чайнатауна, пишет в Twitter журналист NYT Золан Канно-Янгс, военные вертолеты зависли над крышами домов: "Часть дерева упала, почти задев прохожих. Толпы разошлись по переулкам, разбив часть витрин".

По его словам, силовики использовали легкие вертолеты Eurocopter UH-72 Lakotа, хотя на других видео заметны и другие модели, в том числе Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Другие пользователи соцсетей отмечают, что по крайней мере часть машин - обыкновенные воздушные медэваки.

Оригиналы видео: twitter.com/KannoYoungs

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Теги: Нацгвардия США, беспорядки, вертолет, протест, нью-йорк, джордж флойд, устрашение
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