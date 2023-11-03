Парламент североафриканского Алжира официально предоставил президенту страны Абдельмаджиду Теббуну полномочия начать войну с Израилем, за решение проголосовало около 100% депутатов. Об этом сообщает Albawaba.



Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Местные СМИ отмечают, что заседание парламента проходило со скандированиями в поддержку Палестины и ХАМАС.

Алжир является второй после Йемена арабской страной, объявившей об официальной поддержке Палестины и вступившей в войну против Израиля.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.

В середине сентября российские пропагандистские СМИ сообщали, что бывший заместитель командующего группировкой вторжения России в Украину Сергей Суровикин, отстраненный после мятежа экс-главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ.

Центр нацсопротивления тогда писал, что Россия создала новую военную частную компанию, которой под руководством Минобороны РФ будет заниматься, вероятно, Суровикин. Минобороны страны-агрессора якобы отправляло своих представителей в Беларусь и африканские страны, в частности в Алжир, Мали и Судан.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники свыше 200 человек, среди них младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Вот фото масштабов разрушений в Газе.

28 октября премьер-министр Израиля подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

Смотрите также: ЦАХАЛ показал перехват ракеты хуситов, запущенной из Йемена.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.