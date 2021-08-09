Ровно год назад в Беларуси состоялись выборы президента, после которых режим Александра Лукашенко жестоко подавил общенациональный протест против фальсификаций результатов. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая вынуждена жить в изгнании за рубежом, призвала беларусов в обращении на Радио Свобода не падать духом.
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По ее словам, "это был год открытий".
"С одной стороны, я открыла для себя смелость и достоинство беларусов, но, с другой стороны, – грязь и жестокость режима", – сказала она.
Тихановская также "открыла для себя солидарность всего мира". За прошедший год после того, как режим "выдавил" ее в Литву, она встретилась с многими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом и с премьером Британии Борисом Джонсоном.
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"Это был год, когда мы впервые поняли, что можем влиять на будущее своей страны. И впервые взяли ответственность за это. И теперь вся страна знает: дорогу осилит идущий", – подытожила в коротком обращении лидер оппозиции.
Между тем, сегодня у диктатора Беларуси во Дворце Независимости состоится большой "открытый разговор" с, как пишет пропагандистский ресурс режима Белта, "журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества".
- В конце июля в Беларусь начали прибывать эшелоны с российскими солдатами и военной техникой: на учения Запад-2021.
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- CNN считает, что 9 августа США введут новые санкции против Беларуси Лукашенко.
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