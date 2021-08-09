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Год после выборов. Тихановская обратилась к народу, Лукашенко зовет "на разговор" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 09:50
Светлана Тихановская (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)
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Ровно год назад в Беларуси состоялись выборы президента, после которых режим Александра Лукашенко жестоко подавил общенациональный протест против фальсификаций результатов. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая вынуждена жить в изгнании за рубежом, призвала беларусов в обращении на Радио Свобода не падать духом.

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По ее словам, "это был год открытий".

"С одной стороны, я открыла для себя смелость и достоинство беларусов, но, с другой стороны, – грязь и жестокость режима", – сказала она.

Фото: ЕРА

Тихановская также "открыла для себя солидарность всего мира". За прошедший год после того, как режим "выдавил" ее в Литву, она встретилась с многими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом и с премьером Британии Борисом Джонсоном.

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"Это был год, когда мы впервые поняли, что можем влиять на будущее своей страны. И впервые взяли ответственность за это. И теперь вся страна знает: дорогу осилит идущий", – подытожила в коротком обращении лидер оппозиции.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ начала мстить Западу потоками мигрантов. Украина отправила в помощь Литве колючую проволоку.

Между тем, сегодня у диктатора Беларуси во Дворце Независимости состоится большой "открытый разговор" с, как пишет пропагандистский ресурс режима Белта, "журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества".

Фото: ЕРА
Евгений Пилипенко
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выборы беларусь обращение революция александр лукашенко годовщина Светлана Тихановская
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