Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма Канарского архипелага усилилось. Он снова фонтанирует лавой, передает Euronews.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Официальные лица заявили, что после пяти месяцев извержения вулкан вышел на пик активности. Потоки лавы хлынули в ранее не затронутые районы после обрушения конуса вулкана в понедельник, 25 октября.
В Институте вулканологии Канарских островов (Involcan) заявили о "гигантских фонтанах лавы" из расплавленной породы. А власти отметили, что реки лавы, стекающие по склону холма, достигают ширины почти 3 км.
"Мы находимся в момент наибольшей активности", – сказал официальный представитель Involcan Дэвид Кальво.
Журналисты отмечают, что с начала извержения около 7500 человек были вынуждены покинуть свои дома, потоки лавы частично разрушили более 2000 зданий и покрыли более 900 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Хотя большая часть острова Ла-Пальма пока не была затронута извержением, расширение лавовых потоков несет неопределенность для его западной части, добавили в информагентстве.
- 19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных.
- 26 сентября было усиление извержения, в Ла-Пальме закрывали аэропорт. 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.
- 30 сентября раскаленная лава достигла океана на Ла-Пальме. При контакте лавы с водой начали выделяться токсичные газы. Застывшая в океане лава увеличивает размеры острова.
- В октябре вулканический воздух даже достигал Украины, угрозы населению не было.
- 17 октября власти Канарских островов заявили, что извержению вулкана на Ла-Пальме не видно конца.
Читайте также: Собак, застрявших в ловушке лавы на острове Ла-Пальма, спасла анонимная "Команда А"
Трансляция – afarTV/YouTube
Комментарии