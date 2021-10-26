Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма Канарского архипелага усилилось. Он снова фонтанирует лавой, передает Euronews.

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Официальные лица заявили, что после пяти месяцев извержения вулкан вышел на пик активности. Потоки лавы хлынули в ранее не затронутые районы после обрушения конуса вулкана в понедельник, 25 октября.

В Институте вулканологии Канарских островов (Involcan) заявили о "гигантских фонтанах лавы" из расплавленной породы. А власти отметили, что реки лавы, стекающие по склону холма, достигают ширины почти 3 км.

"Мы находимся в момент наибольшей активности", – сказал официальный представитель Involcan Дэвид Кальво.

Журналисты отмечают, что с начала извержения около 7500 человек были вынуждены покинуть свои дома, потоки лавы частично разрушили более 2000 зданий и покрыли более 900 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Хотя большая часть острова Ла-Пальма пока не была затронута извержением, расширение лавовых потоков несет неопределенность для его западной части, добавили в информагентстве.

19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных.

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Трансляция – afarTV/YouTube

Марк Сировой

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