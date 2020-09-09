"Не верьте пропаганде". Тихановская обратилась к россиянам – видео

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Оппонентка Лукашенко верит: беларусы и россияне "останутся близкими друзьями"

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала россиян не верить в пропаганду СМИ и политиков о протестах против режима президента РБ Александра Лукашенко. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале ее пресс-службы.

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"Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему беларуский народ требует ухода Лукашенко", –  сказала она.

По ее мнению, у Лукашенко не было шансов на переизбрание. Она заявила о фальсификации выборов, насилии против лидеров оппозиции и протестующих.

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Тихановская уверена, что россияне и беларусы "останутся близкими друзьями".

"Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающими обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Беларусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при, конечно же, созранении суверенитета нашей страны", –  заявила она.

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Теги: Россия, беларусь, пропаганда, александр лукашенко, россияне, Светлана Тихановская
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