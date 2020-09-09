"Не верьте пропаганде". Тихановская обратилась к россиянам – видео

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала россиян не верить в пропаганду СМИ и политиков о протестах против режима президента РБ Александра Лукашенко. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале ее пресс-службы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему беларуский народ требует ухода Лукашенко", – сказала она.

По ее мнению, у Лукашенко не было шансов на переизбрание. Она заявила о фальсификации выборов, насилии против лидеров оппозиции и протестующих.

Читайте также: Беларуские оппозиционеры рассказали, как их с Колесниковой выдворяли из страны: видео

Тихановская уверена, что россияне и беларусы "останутся близкими друзьями".

"Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающими обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Беларусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при, конечно же, созранении суверенитета нашей страны", – заявила она.

Смотрите также: Задержания в Минске: протестующих избивают неизвестные в штатском – видео