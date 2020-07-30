Японцы показали финальный дизайн лунного "Белого кролика" – видео

Частная компания ispace (не путать с китайской i-Space) из Японии показала финальный дизайн беспилотного посадочного модуля проекта Hakuto-R для исследования естественного спутника Земли. Он среди прочей полезной нагрузки будет нести миниатюрный луноход. Анимационный ролик размещен в YouTube компании.

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Каких-либо подробностей о будущем функционале модуля и грузе, который он доставит на Луну, пока нет. Известно лишь, что проект входит в новую лунную программу NASA, по которой человек должен создать базу на спутнике и закрепиться там.

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Ранее первую миссию Hakuto-R планировали на октябрь 2021-й, однако уточненный график предполагает запуск позднее - в 2022 году. Модуль к Луне выведет ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

"Hakuto" — это белый кролик из японской мифологии, который живет на Луне.

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