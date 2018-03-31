Война России против Украины: хроника за март

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более трех лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

31 МАРТА

18:41. С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

13:05. Уполномоченная Верховной Рады по правам человек Людмила Денисова назначила своим координатором в Донецкой и Луганской областях Павла Лиснянского.

12:40. Боевики в Луганске не дали наблюдателям СММ ОБСЕ осмотреть "гуманитарный груз".

06:30. Российско-оккупационные войска продолжают срывать "пасхальное перемирие". За минувшие сутки боевики 32 обстреляли позиции ВСУ из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет, зенитных установок и стрелкового оружия. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов получили ранения.

30 МАРТА

21:25. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру обороны Степану Полтораку с просьбой рассказать о мерах, которые принимает ведомство относительно пожаров на военных полигонах.

19:26. В первые сутки объявленного "пасхального перемирия", по состоянию на 18:00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков. Погиб один украинский военный, трое получили ранения.

18:52. Адвокат Марк Фейгин заявил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков проговорился о существовании в РФ специальной группы, обсуждающей вопросы обмена удерживаемых лиц, которая должна выяснить подпадает ли Роман Сущенко под категорию тех, кого можно обменивать.

15:45. С мая Кабмин начинает системную выплату уже повышенных пенсий для военных. В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март

13:50. Современный лагерь на полигоне Широкий лан планируют достроить осенью, однако, в каком месяце не уточняют.

13:36. По данным Главного управления разведки Минобороны, боевики используют все более коварные способы для принуждения местных жителей в ОРДЛО проходить так называемую военную службу в составе соединений и частей 1 и 2 АК оккупационных войск.

13:34. Минобороны потратит в 2018 году около 4 млрд грн на обустройство полигонов, строительство общежитий для контрактников и ремонт столовых.

13:29. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре коммерсантов на финансировании террористической организации ДНР.

12:46. В одной из воинских частей возле села Гончаровское Черниговской области 29 марта примерно в 7:30 произошел пожар в палаточном городке.

11:40. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ намерена открыть новые передовые патрульные базы во временно оккупированных городах Донецкой области, в том числе на неконтролируемых участках возле украинско-российской границы. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

11:10. Лидер партии Украинский выбор Виктор Медведчук заявил, что поиск его причастности к делу народного депутата Надежды Савченко и руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана считает "полным абсурдом".

09:34. Боевики гибридной армии РФ по состоянию на сегодняшнее утро уже дважды нарушили так называемое пасхальное перемирие, которое вступило в силу в Донбассе с полуночи 30 марта.

09:16. Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не будет предоставлять безвозмездно летальное оружие. Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

09:12. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

08:37. Во временно оккупированных районах Донецкой области наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали пять буксируемых гаубиц (2А65 Мста-Б, 152 мм) недалеко от Водяного, что 42 километрах к юго-западу от Донецка.

06:45. За минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 57 обстрелов позиций ВСУ, применяя вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и минометы, стрелковое оружие и управляемые противотанковые ракеты. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один военный - боевую травму.

05:35. Красный крест направил в оккупированный Донецк 118 тонн гуманитарной помощи.

03:26. РФ разорвала договор с Украиной о поставках оружия и техники.

01:08. На фронте в Донбассе 30 марта в 00:01 начало действовать очередное перемирие, которое в этот раз приурочено к предстоящим пасхальным праздникам.

29 МАРТА

22:11. Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении.

20:28. В международных учениях Rapid Trident-2018 в Украине примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих из 14 стран.

19:45. С начала суток 29 марта боевики гибридной армии РФ 32 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, террористы вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму.

17:36. До сегодняшнего заявления лидеров стран нормандской четверки в поддержку "пасхального перемирия" в Донбассе с 30 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин ни разу публично не приветствовал объявление режима тишины на востоке Украины. Об этом заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

16:08. В Бахмутском районе Донецкой области полицейским сдался гражданин РФ - уроженец Якутии, который нес службу в рядах боевиков в Донбассе.

15:23. Главное управление разведки Минобороны cообщает, что российское оккупационное командование продолжает принимать меры по усилению напряженности на линии разграничения и побуждению личного состава к обстрелам позиций сил АТО.

15:09. Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил АТО было выявлено отсутствие военнослужащего.

14:49. Лидеры стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - в ближайшие месяцы рассмотрят "возможные пути ускорения имплементации минских договоренностей" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

14:25. Госпогранслужба заявила о признаках применения боевиками гибридной армии РФ в Донбассе "запрещенного лазерного оружия спецназначения", от которого пострадал пограничник.

11:54. Прямой доход боевиков террористической организации ДНР от отключения украинской мобильной связи Vodafone составляет от 750 тысячи до 1 млн долларов.

09:40. Очередной, 75-й так называемый гумконвой от страны-агрессора России незаконно пересек госграницу Украины во временно оккупированных районах Донбасса.

09:29. Необходимо расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной из-за грубого нарушения РФ его основных положений. Об этом в эфире Радио НВ заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

08:39. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг впервые встретился с главарем боевиков террористической организации ЛНР Леонидом Пасечником во временно оккупированном Луганске 27 марта 2018 года.

08:18. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 54 раза нарушили режим тишины в Донбассе, применив тяжелую артиллерию.

07:45. Вчера, 28 марта, на передовой погиб 19-летний боец добровольческого украинского корпуса Правый сектор Андрей с позывным Дилли.

28 МАРТА

18:45. Подконтрольные Кремлю боевики с начала суток 28 марта 24 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, террористы вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих нет.

18:06. Кабмин одобрил, с доработкой в трехдневный срок, законопроект об особенностях погашения задолженности за электроэнергию, накопленной потребителями во временно оккупированных районах Донбасса.

16:22. В Ясиноватском районе Донецкой области во время работ по разминированию возле Донецкой фильтровальной станции получил ранения пиротехник ГСЧС.

16:16. Антитеррористическая операция в Донбассе продолжается параллельно с подготовкой к предстоящей операции Объединенных сил. Соответствующее разъяснение дал спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

15:38. По данным Главного управления разведки Минобороны, боевики продолжают формирование мобилизационного резерва для комплектования личным составом частей и соединений так называемых 1 и 2 АК российско-оккупационных войск за счет местных жителей временно оккупированного Донбасса. С 28 марта на базе ряда частей и соединений начат очередной этап подготовки "резервистов".

13:30. С начала гибридной войны в Донбассе погибли 242 ребенка. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая перед участниками Всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".

12:28. В недавно принятом федеральном бюджете США запрещается оказание какой-либо помощи полку Нацгвардии "Азов". Об этом сообщает издание The Hill.

11:57. 27 марта 2018 года на очередном заседании в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по делу экс-председателя Партии Регионов Александра Ефремова допросили свидетеля стороны обвинения - бывшего руководителя Луганской областной государственной администрации Михаила Болотских.

11:16. Законопроект о правовом статусе и соцгарантиях незаконно удерживаемых лиц, заложников и осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами №8205 предусматривает, среди прочего, разовые денежные выплаты этим категориям украинцев. Об этом сообщила один из соавторов документа, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

11:08. Бывший главарь боевиков террористической организации ЛНР в настоящее время проживает в населенном пункте Барвиха Одинцовского района Московской области. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

10:34. Курсант российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине.

08:16. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал обе стороны в конфликта в Донбассе к диалогу. Об этом он заявил вчера, 27 марта, на пресс-конференции во временно оккупированном Луганске, говоря о заявлении командующего Объединенных сил Сергея Наева, который сказал, что будет говорить с террористами только на "языке военной силы".

07:37. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики в Донбассе 32 раза нарушили режим тишины. Ни один украинский военный не пострадал.

02:10. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в Украину в конце апреля - в начале марта.

02:05. Первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг призвал все стороны соблюдать режим перемирия, который должен вступить в силу с 30 марта.

27 МАРТА

17:58. Досудебное следствие по делу руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана допросило в закрытом судебном заседании четырех свидетелей.

16:46. Согласно информации украинской разведки "военные комиссариаты" псевдореспублик активизировали проведение мероприятий по розыску и усилению контроля выезда призывников за пределы временно оккупированных населенных пунктов, в которых они проживают.

16:39. По данным Главного управления разведки Минобороны, пророссийские наемники наращивают боеспособность соединений и частей так называемых армейских корпусов, увеличивая их численность путем принятия на военную службу лиц с криминальным прошлым.

15:05. До 2019 года армия перейдет на новую систему питания. В меню - блюда украинской и европейской кухни. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник центрального управления продобеспечения ВСУ Николай Куклюк.

13:43. Несмотря на объявленное перемирие с 2 марта 2018 года на приморском направлении боевики постоянно провоцируют украинских военных. Об этом сообщает Военное телевидение.

12:18. Уже есть определенные временные показатели, к которым необходимо подготовить операцию Объединенных сил. Об этом в интервью 5 каналу заявил новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев .

11:05. Во временно оккупированном Дебальцево боевики провели ряд облав и арестов так называемых ветеранов террористической организации ДНР, которые имели связи с ранее задержанным "полевым командиром" Свиридовым (кличка Мачете, - ред.). Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

10:51. В Новоград-Волынском районе Житомирской области во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода правоохранители разоблачили схему разворовывания военной спецтехники и транспортных средств, которые продавались через интернет.

09:28. В Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

08:54. Боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в районе временно оккупированного населенного пункта Кременец, что в 16 километрах от Донецка.

06:25. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз нарушили режим прекращения огня. На донецком направлении фронта боевики обстреливали опорные пункты украинских военных у Авдеевки, Водяного, возле Шахты Бутовка и Каменки, а также открывали огонь по защитникам Павлополя, Песков, Верхнеторецкого, Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово. На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции у Луганского, Станицы Луганской и Троицкого. Из вооружения БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления под Новгородским. Потерь в рядах ВСУ нет.

26 МАРТА

18:53. Боевики гибридной армии РФ с начала суток 26 марта 20 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, при обстрелах террористы применяли 82-мм минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди военнослужащих нет.

18:38. СБУ опубликовала записи телефонных разговоров боевиков в Донбассе, в которых подтверждается, что на стороне террористов воюют граждане России.

16:22. В Селидово Донецкой области полиция задержала бывшего боевика незаконного вооруженного формирования Оплот террористической организации ДНР.

15:48. По данным Главного управления разведки Минобороны, с начала марта на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизировалась деятельность ФСБ РФ. Наиболее активную деятельность российские оккупанты развернули вблизи контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

15:15. И.о. начальника Николаевского аэропорта, герой АТО Владислав Волошин ранее заявлял о намерении покончить с собой. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

13:56. В воскресенье, 25 марта, корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом страны-агрессора РФ.

13:41. 25 марта около 22:20 патрульный 25 бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ, которая дислоцируется в Мелитополе, старший солдат Дмитрий Ангелюк, выявил и задержал мужчину, попавшего на территорию воинской части.

13:29. В Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года.

11:27. Бывший губернатор Луганской области, глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе.

08:08. Во временно оккупированном Луганске в квартиры сотрудников СБУ хотят заселить наемников.

07:47. Боевики потребовали от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино, который находится на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

06:25. За минувшие сутки в Донбассе погиб один украинский военный и еще один получил боевую травму.

05:36. Президент России Владимир Путин готов согласиться на то, чтобы Донбасс перешел под контроль временной международной администрации. Об этом сообщается в статье бывшего главреда канала Дождь Михила Зыгаря "Как Путин планирует остаться у власти" в издании Time со ссылкой источники в МИД РФ.

25 МАРТА



18:55. Один украинский военный погиб в результате обстрелов. Всего за день ВСУ зафиксировали 19 обстрелов своих позиций гибридной армией РФ.



18:25. С начала агрессии России в Украине погибли 23 сотрудника СБУ, сообщил Василий Грицак.



08:14. Гибридная армия РФ за последние сутки 13 раз обстреляла позиции ВСУ в Донбассе. Ни один украинский воин не пострадал.

24 МАРТА

19:46. В Донбассе двое военных были ранены из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Для одного из них ранения оказались смертельными, он погиб на месте. Второго военного доставили в больницу, ему оказана необходимая помощь.

19:00. По состоянию на 18:00 24 марта в Донбассе зафиксировано пять обстрелов боевиками позиций ВСУ. По данным штаба, огонь из гранатометов различных типов боевики вели в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитникам Лебединского. На луганском направлении оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Счастья.

18:46. По данным разведки, 22 марта во время учебных стрельб артиллерийское подразделение одной из мотострелковых бригад российских оккупационных войск попало снарядом в жилой дом в оккупированном городе Енакиево Донецкой области.

16:41. Над воинской частью в Харьковской области патруль Воздушных Сил ВСУ обнаружил беспилотник.

14:25. Президент Петр Порошенко заявил, что в дальнейшем приоритетом в работе СБУ будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.

13:06. В Украине в 2017 году суды признали виновными в государственной измене 13 человек. СБУ в прошлом году предотвратила десятки терактов и диверсий. Ведомственный спецназ "Альфа" в зоне АТО провел более 7 тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий.

12:37. В СБУ разоблачили в Днепропетровской области двух украинцев, нанятых жителями временно оккупированных территорий для антиукраинской агитации в интернете.

09:59. 23 марта боевики из минометов калибром 120 мм обстреляли гражданскую инфраструктуру в Авдеевке. Снаряды попали в хозздания и на участки мирных жителей дачного поселка в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. Частично разрушены дачные дома.

06:30. За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили три обстрела: один раз населенного пункта и дважды укрепления ВСУ. На донецком направлении фронта боевики обстреляли из 120 мм минометов Авдеевку, выпустив шесть мин. Около полуночи террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ под Марьинкой, а минометы калибра 82 мм применил у Каменки. В рядах ВСУ потерь нет.

03:30. В СММ ОБСЕ сообщили, что за одни сутки в Донбассе раздалось более ста взрывов.

23 МАРТА

21:34. В штабе АТО назначена служебная проверка: после уточнения оперативной информации стало известно, что 22 марта боевики из стрелкового оружия обстреляли украинские позиций в Донецкой области.

20:36. С Петровской насосной станции приостановили подачу воды в ОРЛО.

19:42. После двух суток соблюдения режима тишины боевики в Донбассе обстреляли из минометов Авдеевку.

17:34. За четыре года развязанной Россией гибридной войны в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, в том числе 2383 украинских военнослужащих.

15:42. По данным разведки, оборонно-промышленный комплекс РФ принимает меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты, которые находятся на вооружении боевиков ОРДЛО. БМП-1 оснастят боевым модулем бронетранспортера БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72, первую партию машин передадут боевикам в сентябре.

12:02. Министры иностранных дел Франции и Германии посетят Донбасс. По словам главы МИД Павла Климкина, для французского и немецкого коллег важно не только осознать смысл российской агрессии, важно ее прочувствовать.

10:03. Главари террористических организаций ДНР и ЛНР в очередной раз заставили наемников из России сдать все документы, по которым можно определить их гражданство.

06:15. Уже вторые сутки российско-оккупационные войска на фронте соблюдают режим прекращения огня. Обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано. Ситуация на линии разграничения находится под контролем украинских военных.

22 МАРТА



22:37. Режим боевой готовности, в которую сегодня привели Воздушные силы ВСУ из-за провокационных полетов российской военной авиации, снят.

18:40. С начала суток 22 марта боевики гибридной армии РФ полностью соблюдают режим тишины в Донбассе, сообщили в штабе АТО. По состоянию на 18:00 на всех участках фронта обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.

16:28. Цель российской спецоперации относительно реализации массовых терактов в Киеве заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

15:25. Мандат специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года.

15:12. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в настоящее время отдыхает в пятизвездочном отеле в ОАЭ.

15:06. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, члены которой по заказу российских спецслужб совершали преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

13:22. В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

11:13. Главари боевиков в Донбассе начали подготовку к псевдовыборам в ОРДЛО.

08:32. ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали танки и гаубицы.

06:20. За минувшие сутки полностью соблюдался режим перемирия, не было ни одного обстрела.

21 МАРТА

19:00. В первой половине суток 21 марта боевики соблюдали режим тишины в Донбассе в полной мере, сообщили в штабе АТО. По состоянию на 18:00 обстрелов со стороны террористов не зафиксировано.

16:26. Одной из задач нового правительства Германии на международной арене будет работа по установлению мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

15:25. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии террористической организации ДНР.

14:27. РФ пытается ввести в заблуждение местных жителей временно оккупированных территорий Донбасса по наполнению так называемого внутреннего рынка псевдореспублик экспортируемыми товарами.

13:02. В Николаеве простились с 29-летним летчиком, героем АТО Владиславом Волошиным.

12:17. Силы специальных операций будут совместимы с аналогичными подразделениями стран НАТО. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Муженко.

10:45. Боевики удерживают пропавшего в Донецке журналиста Станислава Васина (Асеева) на территории бывшего завода. При этом журналист жалуется на ухудшение состояния здоровья.

10:03. Источники LIGA.net рассказали, как луганчан пугали "оранжевым снегом".

06:18. В прошлые сутки один военный получил ранения, еще один - боевую травму. Обоих доставили в больницу, где они получили необходимую медпомощь.

20 МАРТА

19:40. С начала суток 20 марта подконтрольные Кремлю боевики один раз обстреляли опорные пункты ВСУ в Донбассе: обстрелу из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись украинские позиции вблизи Песков. Один военнослужащий получил ранение, сообщили в штабе АТО.

16:56. Верховная Рада попросила Кабмин создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией.

15:47. Сотрудники СБУ заблокировали финансовые операции с временно оккупированными территориями.

15:17. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что с пророссийскими наемниками в случае необходимости будет разговаривать на "языке военной силы" в Донбассе.

14:04. Новоназначенный командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что целью проведения операции станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников.

13:22. Группа Метинвест бизнесмена Рината Ахметова добивается через суды возмещения НДС за 2016-2017 годы для заводов во временно оккупированных районах Донбасса, контроль над которыми был утерян в середине марта 2017-го.

12:47. Апелляционный суд Киева отказался освободить из-под стражи главу центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, о чем ходатайствовала его защита.

12:40. На прошлой неделе, 15 марта 2018 года, следствие дополнительно сообщило главе центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану о новом подозрении и изменении ранее сообщенного подозрения.

12:18. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.

10:01. Военнослужащий-контрактник 1-й отдельной танковой бригады задержан по подозрению в сбыте элементов динамической защиты танков гражданскому лицу.

09:39. Боевики террористической организации ДНР запретили снимать российским пропагандистам в микрорайоне Трудовские Петровского района временно оккупированного Донецка.

08:50. Знавшие легендарного летчика уверены: если это и было самоубийство, то Владислав Волошина до него довели. Возможно - чиновники Николаевской области.

06:15. За минувшие сутки российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня: один обстрел опорных пунктов ВСУ на донецком направлении фронта. В результате обстрела вблизи Новогригорьевки один украинский военнослужащий получил ранение. На луганском направлении боевики огонь не открывали.

19 МАРТА

18:30 Согласно сводке штаба АТО, с начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.

17:32 В Вооруженных силах Украины начата эксплуатация полноприводной модели грузовика Богдан.

16:43. Сотрудники СБУ заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую Житомирскую народную республику.

15:48. Президента страны-агрессора РФ Путина поздравили главари террористических организаций ЛНР и ДНР.

15:35. С 16 ноября 2017 до 15 февраля 2018-го погибли 12 мирных жителей, 61 - получил ранения в Донбассе.

14:48. На книжном салоне в Париже украинцы провели акцию протеста против аннексии Крыма и презентации российского писателя, известного под псевдонимом "Захар", который стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом у террористов ДНР Захара Прилепина.

14:37. В Одессе арестовали гражданина России, владельца международного оператора телефонной связи, который, по данным СБУ, связывал боевиков на временно оккупированных территориях с их кураторами в РФ.

14:18. Сегодня, 19 марта, под зданием Верховной Рады Украины в Киеве прошла акция с требованием предоставить внутренне перемещенным лицам из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса право голоса на украинских выборах.

09:36. В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка мужчина пытался вывезти на временно оккупированную территорию Донбасса мобильные телефоны Apple, аксессуары к ним и планшеты.

07:37. Главари боевиков гибридной армии РФ в Донбассе пытаются выдать самоподрыв своих подчиненных на гранате за действия украинских диверсантов.

06:25. За минувшие сутки один украинский военный получил боевую травму. Ему оказали помощь. На луганском правлении сутки была тишина.

На донецком направлении боевики дважды стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

18 МАРТА

12:28. Карта боев по состоянию на полночь 18 марта.

11:10. В Донецкой области в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда,