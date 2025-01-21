11 главных новостей Украины и мира на 21:00 21 января
- Зеленский в Давосе: Россия может выставить до 1,5 млн солдат, Европе нужно держаться вместе. Европейским странам необходимо держаться вместе, чтобы справиться с вызовами в политике, обороне и экономике со стороны России и ее союзников, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном форуме в Давосе.
- Зеленский: Стратегия Украины – дипломатическое завершение войны. Стратегия Украины – прийти в дипломатию, которая приведет к окончанию полномасштабной войны. Однако для этого требуются сильные гарантии безопасности, сказал президент Зеленский.
- Рубио заявил, что и Украина, и РФ должны будут чем-то уступить для завершения войны. Марко Рубио заявил, что не может определить временные рамки для прекращения войны России против Украины, но считает, что каждая сторона должна будет чем-то уступить. Об этом он сказал журналистам после утверждения Сенатом на должность государственного секретаря США.
- Генштаб подтвердил удары по нефтебазе "Лискинская" и Смоленскому авиазаводу. В ночь на 21 января Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, в частности нефтебазу и авиационный завод, сообщил Генеральный штаб ВСУ. По данным военных, второй за неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области России. На этот раз – в ночь на 21 января.
- Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь, "прославившийся" мемом о 93%. Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о задержании главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на $1 млн. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это Олег Друзь. Фигурант не сообщал об имуществе в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других.
- Немецкий производитель танков Leopard 2 создал совместное предприятие в Украине: что это даст ВСУ. Немецкая Krauss-Maffei Wegmann (KMW, KNDS Deutschland) официально открыла совместное предприятие с одной из оборонных компаний Украины, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Создано совместное предприятие будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией Силам обороны.
- 125 бригада ТРО вступилась за командира, которого подозревают в провале обороны Харьковщины. Бойцы 125-й отдельной бригады Теробороны Вооруженных Сил Украины отреагировали на задержание их бывшего командира Артура Горбенко, подозреваемого в неудачной обороне Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году. Военные вступились за генерал-лейтенанта и настаивают, что готовы рассказать в суде "настоящую правду".
- Суд арестовал эксведущего каналов Мураева Макса Назарова и назначил залог в 12 млн грн. Во вторник, 21 января, в Соломенском районном суде Киева избрали меру пресечения Максу Назарову (Назару Диордике), эксведущему подсанкционных телеканалов Наш и NewsOne. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога 12 млн грн.
- Трамп ограничивает автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов". Президент США Трамп подписал указ, предусматривающий пересмотр процедуры предоставления гражданства детям, рожденным на территории страны. Указ не действует задним числом и касается только будущих случаев. Это направлено против нелегальных мигрантов и приезжающих рожать в США для получения гражданства ребенком.
- Израиль начинает контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железная стена" на западном берегу реки Иордан. Политик заявил, что целью операции является "ликвидация терроризма" в городе Дженин, расположенном на территории Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.
- На горнолыжном курорте в Турции произошел пожар: погибли 66 человек. В ночь на 21 января в Турции в одной из гостиниц на горнолыжном курорте произошел масштабный пожар, в результате чего погибли десятки человек. В результате пожара погибли по меньшей мере 66 человек. Еще 51 человек пострадал, добавил он.
Читайте также главные тексты дня:
Между правами бизнеса и наказанием за коррупцию. Почему правки Лозового вызвали дискуссию
Инвестирование в жилую недвижимость. Десять главных рисков и преимуществ
"Drill, baby, drill". Как изменится добыча нефти и газа в США при Трампе
Уничтожены 20 тысяч террористов ХАМАС. Как Израиль изменил баланс сил на Ближнем Востоке
Мелания Трамп на инаугурации 2025: два элегантных образа – в шляпе днем, в платье вечером
"Когда ты уже найдешь кого-то" – может ли одиночество быть комфортным
Осмотрели и протестировали ИИ-сервисы для создания картинок
Как выбрать идеальный аромат: полезные советы от инди-парфюмерки