11 головних новин України та світу на 21:00 21 січня
- Зеленський у Давосі: Росія може виставити до 1,5 млн солдатів, Європі треба триматися разом. Європейським країнам необхідно триматися разом, аби впоратися з викликами у політиці, обороні та економіці з боку Росії та її союзників, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу на Всесвітньому форумі у Давосі.
- Зеленський: Стратегія України – дипломатичне завершення війни. Стратегія України – прийти до дипломатії, яка призведе до закінчення повномасштабної війни. Однак для цього потрібні сильні гарантії безпеки, сказав президент Зеленський.
- Рубіо заявив, що і Україна, і РФ повинні будуть чимось поступитись для завершення війни. Марко Рубіо заявив, що не може окреслити часові рамки для припинення війни Росії проти України, але вважає, що кожна сторона повинна буде чимось поступитися. Про це він сказав журналістам після затвердження Сенатом на посаду державного секретаря США.
- Генштаб підтвердив удари по нафтобазі "Ліскінська" та Смоленському авіазаводу. У ніч проти 21 січня Сили оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтобазу й авіаційний завод, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, друге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. На цей раз – у ніч проти 21 січня.
- Затримано головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, що "прославився" мемом про 93%. Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про затримання головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад $1 млн. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що це Олег Друзь. Фігурант не повідомляв про майно у своїй декларації й оформив його на дружину, доньку, синів та інших.
- Німецький виробник танків Leopard 2 створив спільне підприємство в Україні: що це дасть ЗСУ. Німецька Krauss-Maffei Wegmann (KMW, KNDS Deutschland) офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Створене спільне підприємство спеціалізуватиметься на обслуговуванні та ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією Силам оборони.
- 125 бригада ТрО вступилася за командира, якого підозрюють у провалі оборони Харківщини. Бійці 125 окремої бригади Тероборони Збройних Сил України відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка, якого підозрюють у невдалій обороні Харківської області під час наступу росіян у 2024 році. Військові вступилися за генерал-лейтенанта й наполягають, що готові розповісти у суді "справжню правду".
- Суд заарештував ексведучого каналів Мураєва Макса Назарова і призначив заставу в 12 млн грн. У вівторок, 21 січня, у Солом’янському районному суді Києва обрали запобіжний захід Максу Назарову (Назару Діордіці), ексведучому підсанкційних телеканалів Наш і NewsOne. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави 12 млн грн.
- Трамп обмежує автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів". Президент США Трамп підписав указ, який передбачає перегляд процедури надання громадянства дітям, народженим на території країни. Указ не діє заднім числом і стосується лише майбутніх випадків. Це спрямовано проти нелегальних мігрантів і тих, хто приїжджає народжувати в США для отримання громадянства дитиною.
- Ізраїль розпочинає контртерористичну операцію на західному березі річки Йордан. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок контртерористичної операції "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан. Політик заявив, що метою операції є "ліквідація тероризму" в місті Дженін, розташованому на території Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан.
- На гірськолижному курорті в Туреччині сталася пожежа: загинули 66 людей. У ніч проти 21 січня у Туреччині в одному з готелів на гірськолижному курорті сталася масштабна пожежа, в результаті чого загинули десятки людей. Унаслідок пожежі загинули щонайменше 66 людей. Ще 51 людина постраждала, додав він.
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