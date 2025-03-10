12 главных новостей Украины и мира на 23:00 10 марта
- Генштаб подтвердил удары по Рязанскому и Новокуйбышевскому НПЗ. Силы беспилотных систем вместе с другими частями сил обороны ударили по нескольким важным стратегическим объектам России, сообщили в Генштабе ВСУ. В частности, военные подтвердили удар 10 марта по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области, о котором LIGA.net рассказал собеседник в ГУР.
- Сырский: В Курской области нет угрозы окружения украинских сил. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас нет угрозы окружения украинских подразделений в Курской области. Сейчас военачальник работает в операционной зоне группировки войск "Курск".
- Трамп: Ни у Украины, ни у России нет козырей. Они должны заключить сделку. Президент США Дональд Трамп считает, что ни у Украины, ни у России "нет козырей" и обеим сторонам нужно заключить соглашение о мире.
- Госсекретарь Трампа: Украине придется пойти на территориальные уступки в мирном соглашении. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки территории, которую Россия захватила с 2014 года, как часть любого соглашения об окончании войны.
- Виткофф: США никогда не закрывали Украине доступ к разведданным, необходимым для обороны. США никогда не закрывали доступ к разведывательной информации, необходимой Украине для защиты и обороны, заявил спецпосланник американского президента Стив Виткофф.
- Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию – фото. Президент Владимир Зеленский 10 марта прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где запланированы переговоры официальных лиц Украины с представителями королевства и США.
- Минобороны купит 4,5 млн FPV-дронов: все, что смогут изготовить украинские предприятия. Министерство обороны Украины планирует увеличить объемы закупок дронов втрое по сравнению с предыдущим годом и выйти на 4,5 млн FPV-дронов в 2025 году, сообщил директор Департамента политики закупок Глеб Каневский.
- Россия атаковала Украину более 170 дронами, есть последствия в трех областях – фото. В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 176 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 130 БпЛА, однако в трех регионах есть последствия вражеской атаки, сообщили в воздушных силах ВСУ.
- Украина второй год подряд возглавила рейтинг крупнейших импортеров оружия в мире. Украина второй год подряд возглавила рейтинг крупнейших импортеров оружия в мире, составленный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) по итогам пятилетки 2020-2024 годов.
- Стармер еще раз соберет мировых лидеров на встречу по поддержке Украины. Премьер Великобритании Кир Стармер в субботу, 15 марта, соберет онлайн-встречу мировых лидеров для обсуждения поддержки Украины. Ожидается, что эта встреча станет продолжением состоявшегося 2 марта саммита в Лондоне, где Стармер объявил о формировании "коалиции желающих" для поддержки Украины.
- США решили отменить 83% программ USAID, остальные отдадут Госдепартаменту. Государственный департамент США по результатам шестинедельного анализа деятельности USAID (Агентства США по международному развитию) решил отменить около 83% его программ и аннулировать 5200 контрактов. Об этом сообщил госсекретарь США Рубио.
- Марк Карни заменит Трюдо в должности премьер-министра Канады. Бывший руководитель центрального банка Марк Карни выиграл гонку за должность лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо в должности премьер-министра.
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