12 головних новин України та світу на 23:00 10 березня
- Генштаб підтвердив удари по Рязанському й Новокуйбишевському НПЗ. Сили безпілотних систем разом з іншими частинами Сил оборони вдарили по кількох важливих стратегічних об'єктах Росії, повідомили у Генштабі ЗСУ. Зокрема, військові підтвердили удар 10 березня по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області, про який раніше LIGA.net розповів співрозмовник у ГУР.
- Сирський: У Курській області немає загрози оточення українських сил. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі немає загрози оточення українських підрозділів у Курській області. Зараз воєначальник працює в операційній зоні угрупування військ "Курськ".
- Трамп: Ані Україна, ані Росія не мають козирів. Вони повинні укласти угоду. Президент США Дональд Трамп вважає, що ані в України, ані в Росії "немає козирів" і обом сторонам треба укласти угоду про мир.
- Держсекретар Трампа: Україні доведеться піти на територіальні поступки у мирній угоді. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія захопила з 2014 року, як частину будь-якої угоди про закінчення війни.
- Віткофф: США ніколи не закривали Україні доступ до розвідданих, потрібних для оборони. США ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації, яку потребує Україна для захисту та оборони, заявив спецпосланець американського президента Стів Віткофф.
- Зеленський прибув до Саудівської Аравії – фото. Президент Володимир Зеленський 10 березня прибув із візитом до Саудівської Аравії, де заплановані переговори офіційних осіб України із представниками королівства та США.
- Міноборони купить 4,5 млн FPV-дронів: все, що зможуть виготовити українські підприємства. Міністерство оборони України планує збільшити обсяги закупівель дронів утричі порівняно з попереднім роком і вийти на 4,5 млн FPV-дронів у 2025 році, повідомив, директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.
- Росія атакувала Україну понад 170 дронами, є наслідки в трьох областях – фото. У ніч проти 10 березня Росія атакувала Україну 176 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 130 БпЛА, однак в трьох регіонах є наслідки ворожої атаки, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
- Україна другий рік поспіль очолила рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі. Україна другий рік поспіль очолила рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі, складений Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) за підсумками п'ятирічки 2020-2024 років.
- Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер у суботу, 15 березня, збере онлайн-зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України. Очікується, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, який відбувся 2 березня, де Стармер оголосив про формування "коаліції охочих" для підтримки України.
- США вирішили скасувати 83% програм USAID, решту віддадуть Держдепартаменту. Державний департамент США за результатами шеститижневого аналізу діяльності USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) вирішив скасувати майже 83% його програм й анулювати 5200 контрактів. Про це повідомив держсекретар США Рубіо.
- Марк Карні замінить Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади. Колишній керівник центрального банку Марк Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра.
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