Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 5 февраля
- Украина вернула из российского плена 150 военных – фото. В среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Освобождены солдаты, сержанты, офицеры, воины военно-морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушные силы, защитники из Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полиция.
- Генштаб подтвердил поражение нефтезавода в Краснодарском крае России. В ночь на 5 февраля Силы обороны поразили нефтеперерабатывающее предприятие на территории Краснодарского края России, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Служба безопасности Украины во взаимодействии с подразделениями ВСУ ударила по предприятию "Албашнефть".
- Зеленский: Увидим, какие условия по Курской области россияне поставят на переговорах. Вопрос Курской области будет задан россиянами во время дипломатического урегулирования окончания войны, заявил президент Зеленский. Глава государства считает, что россияне не смогут вытолкнуть украинские войска из Курской области в ближайшее время и отметил, что наличие сил Украины "как магнит" держит в этом регионе около 60 000 военных РФ.
- РФ ударила ракетой по недостроенному дому в Одесской области – есть погибший и пострадавший. Россияне ударили ракетой по Одесскому району – погиб человек, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил председатель обладминистрации Олег Кипер. По его данным, оккупанты попали по недостроенному жилому дому – жертва и раненый проходили рядом.
- Россия атаковала "шахедами" Харьков, в городе возникли пожары. Ночью 5 февраля Россия атаковала "шахедами" центр Харькова. В городе зафиксированы "прилеты" и возникли пожары, сообщил мэр Игорь Терехов.
- В Каменце-Подольском раздался взрыв возле здания ТЦК. Один человек погиб, есть раненые. В Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский раздался взрыв возле здания территориального центра комплектования, сообщила полиция региона. Впоследствии глава Нацпола Иван Выговский сообщил, что в результате теракта погиб человек, который и принес взрывчатку.
- Взрыв в ТЦК Ровно. СБУ установила, что Россия взорвала своего агента. Служба безопасности Украины установила личность мужчины, погибшего при взрыве в Территориальном центре комплектования в Ровно 1 февраля. По данным правоохранителей, им оказался "агент российской спецслужбы", которого намеренно ликвидировали.
- Россияне стали убивать украинцев, завербованных для терактов – глава Нацполиции. Теракты в Ровно и Каменце-Подольском свидетельствуют о том, что россияне сами ликвидируют завербованных ими украинских граждан, подрывая их при совершении преступления. Об этом сообщил глава Нацпола Выговский.
- Минирование школ в Украине. В Нацполиции рассказали, подтвердился ли хоть один случай. В январе 2025 года количество фейковых минирований образовательных заведений увеличилось по сравнению с январем 2024 года. Однако в ходе проверок ни разу не было подтверждено обнаружение взрывчатки, сообщили LIGA.net в Нацполиции в ответ на информационный запрос.
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