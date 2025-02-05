Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 5 лютого
- Україна повернула з російського полону 150 військових – фото. У середу, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Визволені солдати, сержанти, офіцери, воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, захисники з Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліціянт.
- Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу у Краснодарському краї Росії. У ніч проти 5 лютого Сили оборони уразили нафтопереробне підприємство на території Краснодарського краю Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Служба безпеки України у взаємодії з підрозділами ЗСУ вдарила по підприємству "Албашнєфть".
- Зеленський: Побачимо, які умови щодо Курської області росіяни поставлять на переговорах. Питання Курської області буде поставлено росіянами під час дипломатичного врегулювання закінчення війни, заявив президент Зеленський. Голова держави вважає, що росіяни не зможуть виштовхнути українські війська з Курської області найближчим часом, й зазначив, що наявність сил України "як магніт" тримає у цьому регіоні близько 60 000 військових РФ.
- РФ вдарила ракетою по недобудові на Одещині – є загиблий та постраждалий. Росіяни вдарили ракетою по Одеському району – загинула людина, є постраждалий у важкому стані, повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер. За його даними, окупанти поцілили по недобудованому житловому будинку – жертва та поранений проходили поряд.
- Росія атакувала "шахедами" Харків, у місті виникли пожежі. Вночі 5 лютого Росія атакувала "шахедами" центр Харкова. У місті зафіксовані "прильоти" та виникли пожежі, повідомив мер Ігор Терехов.
- У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Одна людина загинула, є поранені. На Хмельниччині в місті Кам’янець-Подільський пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування, повідомила поліція регіону. Згодом голова Нацполу Іван Вигівський повідомив, що унаслідок теракту загинула людина, яка й принесла вибухівку.
- Вибух у ТЦК Рівного. СБУ встановила, що Росія підірвала свого "агента". Служба безпеки України встановила особу чоловіка, який загинув під час вибуху у Територіальному центрі комплектування у Рівному 1 лютого. За даними правоохоронців, ним виявився "агент російської спецслужби", якого навмисно ліквідували.
- Росіяни стали вбивати українців, завербованих для терактів – голова Нацполіції. Теракти у Рівному та Кам'янці-Подільському свідчать про те, що росіяни самі ліквідовують завербованих ними українських громадян, підриваючи їх під час виконання злочину. Про це повідомив голова Нацполу Вигівський.
- Мінування шкіл в Україні. В Нацполіції розповіли, чи підтвердився хоч один випадок. У січні 2025 року кількість фейкових мінувань закладів освіти збільшилася порівняно з січнем 2024 року. Однак під час перевірок жодного разу не було підтверджено виявлення вибухівки, повідомили LIGA.net у Нацполіції у відповідь на інформаційний запит.
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