Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 13 марта
- Путин заявил, что Россия согласна на перемирие, но "есть нюансы". Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, диктатор требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине.
- Трамп отреагировал на слова Путина о перемирии: "Многообещающее заявление, но неполное". Президент США Дональд Трамп назвал заявление Путина о прекращении огня "многообещающим", но неполным.
- Зеленский: Путин боится прямо сказать Трампу, что хочет продолжать войну. Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор готовит отказ от предложения США насчет прекращения огня. Россия выдвигает такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не произошло или устанавливалось как можно дольше, заметил глава государства.
- РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Запорожье и на Днепропетровщине – фото. В ночь на 13 марта Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", под прицелом была критическая инфраструктура. Известно о последствиях в Запорожье и Днепропетровской области.
- Дроны ГУР атаковали предприятие по производству дронов под Калугой – источник. Дроны Главного управления разведки поразили замаскированное производство беспилотников россиян в Калужской области. Об этом LIGA.net сообщил источник в разведке.
- Дроны атаковали Саратовскую область России: в ЦПД объяснили, чем важен регион – видео. Утром в четверг, 13 марта, неизвестные беспилотники атаковали Саратовскую область России, являющуюся одним из ключевых регионов в газотранспортной системе страны-агрессора.
- Россияне продолжают убивать безоружных воинов ВСУ: появилось видео из Суджанского района. Россияне продолжают убивать украинских военнопленных – в сети появилось видео возможного расстрела бойцов Сил обороны в Курской области, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
- Россия почти полностью уничтожила Суджу – ЦПД. Во время наступления в Курской области Россия почти полностью разрушила город Суджа, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Бои продолжаются в окрестностях города.
- Трагедия в Одессе 2 мая 2014: ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации. Европейский суд по правам человека решил, что Украина не сделала достаточно, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года. Институция обязала страну выплатить по 12 000-17 000 евро компенсации семьям погибших при пожаре в Доме профсоюзов.
Читайте также главные тексты дня:
Аргументы Трампа. Заставят ли США Путина к перемирию и как – обзор западных медиа
Альтернатива Starlink. Разбираем основных конкурентов SpaceX
Когда ФЛП первой и второй группы могут месяц не платить налоги
Что читает соучредитель Litosvita: книжные рекомендации от Марии Придьмы
UGC: как пользовательский контент меняет соцсети и помогает брендам зарабатывать
Невидимый палач: почему мигрень – это не просто головная боль и как с ней бороться