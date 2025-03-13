Дев’ять головних новин України та світу на 23:00 13 березня
- Путін заявив, що Росія згодна на перемир'я, але "є нюанси". Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, диктатор вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні.
- Трамп відреагував на слова Путіна про перемир'я: Багатообіцяльна заява, але неповна. Президент США Дональд Трамп назвав заяву Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною.
- Зеленський: Путін боїться прямо сказати Трампу, що хоче продовжувати війну. Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор готує відмову від пропозиції США щодо припинення вогню. Росія виставляє такі передумови для перемир'я, аби воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше, зауважив голова держави.
- РФ ударила по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі і на Дніпропетровщині – фото. У ніч проти 13 березня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", під прицілом була критична інфраструктура. Відомо про наслідки у Запоріжжі і на Дніпропетровщині.
- Дрони ГУР атакували підприємство з виробництва дронів під Калугою – джерело. Дрони Головного управління розвідки уразили замасковане виробництво безпілотників росіян у Калузькій області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.
- Дрони атакували Саратовську область Росії: в ЦПД пояснили, чим важливий регіон – відео. Вранці в четвер, 13 березня, невідомі безпілотники атакували Саратовську область Росії, яка є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі країни-агресора.
- Росіяни продовжують вбивати беззбройних воїнів ЗСУ: з'явилося відео із Суджанського району. Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених – у мережі з'явилося відео можливого розстрілу бійців Сил оборони у Курській області, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
- Росія майже повністю знищила Суджу – ЦПД. Під час наступу в Курській області Росія майже повністю зруйнувала місто Суджа, повідомив керівник Центра протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Бої тривають на околицях міста.
- Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року: ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсації. Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна не зробила достатньо, аби запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року. Інституція зобов'язала країну виплатити по 12 000-17 000 євро компенсації родинам загиблих під час пожежі у Будинку профспілок.
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