Не только ТЦК. Список тех, кто может выдать повестку расширился – решение правительства
Согласно новым правилам, повестки смогут выдавать не только служащие территориальных центров комплектования, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий. Соответствующее решение было принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая.
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Теперь помимо служащих ТЦК повестки смогут выдать и представители структурных подразделений военных администраций и исполнительных органов местных советов. Все они, как и ТЦК, — только на территории, где распространяются их полномочия.
Также в этот список добавляются и представители предприятий, учреждений, организаций: они могут вручать повестки на их территории и в местах, где сотрудник выполняет свою работу.
Также повестку могут выписать представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ – это касается исключительно резервистов и военнообязанных, состоящих в этих органах на военном учете. В этом случае повестку могут выписать по всей территории Украины.
Постановление вступает в силу синхронно с новым законом о мобилизации – 18 мая.
Повестки теперь могут выдавать круглосуточно, также расширился список мест, где это можно делать.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Для обновления данных работает приложение Минобороны "Резерв+". При этом сейчас функция авторизации в приложении может работать не у всех одновременно из-за того, что она защищена от DDOS-атак, заявляют в военном ведомстве.
- Президент Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение военного учета.
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