Не только ТЦК. Список тех, кто может выдать повестку расширился – решение правительства

Постановление правительства о порядке призыва уже вступило в силу

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Согласно новым правилам, повестки смогут выдавать не только служащие территориальных центров комплектования, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий. Соответствующее решение было принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая.

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Теперь помимо служащих ТЦК повестки смогут выдать и представители структурных подразделений военных администраций и исполнительных органов местных советов. Все они, как и ТЦК, — только на территории, где распространяются их полномочия.

Также в этот список добавляются и представители предприятий, учреждений, организаций: они могут вручать повестки на их территории и в местах, где сотрудник выполняет свою работу.

Также повестку могут выписать представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ – это касается исключительно резервистов и военнообязанных, состоящих в этих органах на военном учете. В этом случае повестку могут выписать по всей территории Украины.

Постановление вступает в силу синхронно с новым законом о мобилизации – 18 мая.

Повестки теперь могут выдавать круглосуточно, также расширился список мест, где это можно делать.