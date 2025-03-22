У Орбана снова заговорили о "притеснениях" венгерского меньшинства в Украине

Сийярто заявил, что не может быть прогресса в евроинтеграции, пока сохраняется такая ситуация

Петер Сийярто (Фото: Facebook политика)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о якобы продолжающихся "притеснениях" венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом чиновник написал после разговора с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер .

Чиновники обсудили вопросы венгерского сообщества и усилия Украины по европейской интеграции.

"Я очень ценю готовность Беате Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается такой, что украинское правительство – несмотря на постоянные обещания и хорошие слова – до сих пор не вернуло права меньшинств, отобранные у венгерской общины с 2015 года", – заявил Сийярто.

Венгерский министр отметил, что пока сохраняется такая ситуация, не может быть прогресса по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.

Накануне, 22 марта, спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Сийярто и его украинский коллега Андрей Сибига имели короткую встречу на полях конференции Raisina в индийской столице Нью-Дели.

Чиновники договорились провести отдельную двустороннюю встречу, чтобы выяснить все "подробности, нюансы, проблемы", которые есть в двусторонних отношениях, заявил Тихий.

Следует отметить, что в декабре 2023-го представители венгерского меньшинства в Украине обращались к премьер-министру Виктору Орбану с призывом не блокировать вступление Украины в ЕС.