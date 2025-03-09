Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых – Трамп

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ/EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Штаты подпишут соглашение о полезных ископаемых. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Ведущая уточнила у Трампа, уверен ли он в том, что в Украине действительно есть ресурсы, которые он хочет (в частности титан, литий и редкоземельные металлы).

"Да, я уверен. Я имею в виду, что я проверил это. Это очень ценно", – ответил президент США.

Подписание соглашения ожидалось 28 февраля, однако оно было отменено после публичного спора украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. В преддверии этого премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл основные пункты этого документа.