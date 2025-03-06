Украина работает над альтернативами американским разведданным – Умеров
Украина уже работает над альтернативами для американских разведывательных данных, о приостановлении обмена которыми США заявили накануне. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.
По словам Умерова, Украина пока не получила подробностей о том, как именно будет ограничен обмен разведданными из США.
"Но мы уже работаем над альтернативами, включая то, что, при необходимости, мы будем спрашивать их [разведанные] и у Германии", – рассказал министр.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна делится собственными разведывательными ресурсами с украинцами.
- 5 марта США приостановили передачу разведывательных данных Украине. Впоследствии Sky News написали, что приостановка коснулась всей разведывательной информации от США для Украины.
- Financial Times сообщила, что к возобновлению передачи разведывательной информации и военной помощи для Украины будет призывать министр обороны Великобритании Хили, который отправился в США.