Восемь главных новостей Украины и мира по состоянию на 22:00 24 января
- Россия запустила ударные дроны по Киевской области: пылали дома, три человека погибли. В ночь на 24 января Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами, в результате чего в Киевской области погибли три человека, есть повреждения.
- Подтверждена украинская атака на объекты под Рязанью и Брянском: детали от источника. Служба безопасности Украины вместе с Силами специального назначения поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России – рязанскую и теплоэлектростанцию в этом же регионе. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.
- "Хочет говорить об Украине без Украины". Путин потребовал разговора с Трампом, Ермак ответил. Диктатор Владимир Путин отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа и сообщил о якобы готовности РФ к переговорам со Штатами по окончании войны против Украины и других вопросов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что разговора об Украине без Украины не будет.
- И тыловое, и оружейное агентства Минобороны возглавит один человек. Глава Государственного оператора типа Арсен Жумадилов сообщил, что одновременно с нынешней должностью возглавит Агентство оборонных закупок. Накануне о назначении Жумадилова сообщал глава Министерства обороны Рустем Умеров. Он заявил, что контракт с действующим главой АОЗ не будут продлевать.
- В Украину вернули тела 757 павших военных. В пятницу, 24 января, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших военнослужащих, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
- СБУ: Во Львовской области курсантка готовила ракетный удар по казармам одногруппников. Во Львовской области задержана курсантка военного института, подозреваемая в работе на спецслужбы России. Как сообщила Служба безопасности Украины, подозреваемая готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников. По материалам дела, курсантка сотрудничала с Федеральной службой безопасности РФ за обещание денежного вознаграждения.
- Зеленский назначил нового постоянного представителя президента в Крыму. В пятницу, 24 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении постоянного представителя главы государства в Автономной Республике Крым. Ранее Ольга Куришко возглавляла отдел правового обеспечения деятельности Представительства, была заместителем постоянного представителя, а с декабря 2024 года временно исполняла обязанности главы ведомства.
- В Украине стремительно ухудшилась оценка уровня коррупции: данные опроса. 79,4% населения и 76% бизнеса считают коррупцию в Украине второй из основных проблем. Во главу угла они поставили вооруженную агрессию России. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность", обнародованного Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).
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