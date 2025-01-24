Вісім головних новин України та світу станом на 22:00 24 січня
- Росія запустила ударні дрони по Київщині: палали будинки, троє людей загинули. В ніч проти 24 січня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами, в результаті чого у Київській області загинули три людини, є пошкодження.
- Підтверджено українську атаку на об'єкти під Рязанню і Брянськом: деталі від джерела. Служба безпеки України разом із Силами спеціального призначення уразили один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – рязанський і теплоелектростанцію в цьому ж регіоні. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.
- "Хоче говорити про Україну без України". Путін зажадав розмови з Трампом, Єрмак відповів. Диктатор Володимир Путін відреагував на заяви президента США Дональда Трампа та повідомив про нібито готовність РФ до переговорів зі Штатами щодо закінчення війни проти України й інших питань. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розмови про Україну без України не буде.
- І тилову, і збройову агенції Міноборони очолить одна людина. Голова Державного оператора тилу Арсен Жумаділов повідомив, що одночасно з нинішньою посадою очолить Агенцію оборонних закупівель. Напередодні про призначення Жумаділова повідомляв очільник Міністерства оборони Рустем Умєров. Він заявив, що контракт з чинною головою АОЗ не будуть продовжувати.
- До України повернули тіла 757 полеглих військових. У п’ятницю, 24 січня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих військовослужбовців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
- СБУ: На Львівщині курсантка готувала ракетний удар по казармах одногрупників. У Львівській області затримано курсантку військового інституту, яку підозрюють у роботі на спецслужби Росії. Як повідомила Служба безпеки України, підозрювана готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників. За матеріалами справи, курсантка співпрацювала з Федеральною службою безпеки РФ за обіцянку грошової винагороди
- Зеленський призначив нову постійну представницю президента у Криму. У п’ятницю, 24 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення постійного представника глави держави в Автономній Республіці Крим. Раніше Ольга Куришко очолювала відділ правового забезпечення діяльності представництва, була заступницею постійного представника, а з грудня 2024-го тимчасово виконувала обов'язки голови відомства.
- В Україні стрімко погіршилась оцінка рівня корупції: дані опитування. 79,4% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед основних проблем. На перше місце вони поставили збройну агресію Росії. Про це свідчать результати дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", оприлюдненого Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).
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