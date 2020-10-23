На суде в Одессе семеро подсудимых вскрыли себе вены

Вены вскрыли подсудимые по делу о бунте в колонии №51 Одессы. Полиция квалифицировала инцидент по статье о доведении до самоубийства

В Малиновском районном суде Одессы семеро человек, которых судят по делу о бунте в одесской колонии №51, вскрыли себе вены. Об этом из здания суда сообщает корреспондент местного ресурса 048.ua, информацию о произошедшем подтвердили в комментарии LIGA.net в областной полиции и Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

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В издании пишут, что по предварительной версии, подсудимые порезали вены заточкой, которую им передали вместе с масками. После инцидента их на автомобилях скорой помощи увезли в медучреждения.

Отмечается, что у троих подсудимых уже истек срок наказания в 51-й колонии и сейчас они находятся в СИЗО. Сегодня суд в очередной раз продлил им меру пресечения.

В полиции сообщили LIGA.net, что инцидент квалифицировали по ст. 120 УК – доведение до самоубийства. Других деталей в полиции не раскрыли, объяснив, что этапированием и охраной подсудимых занималась Нацгвардия.

Пресс-секретарь Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Михаил Кондыра сказал LIGA.net, что официальный комментарий о произошедшем появится немного позже.

27 мая 2019-го в одесской колонии №51 вспыхнул бунт якобы из-за "ужасного качества питания". Омбудсмен Людмила Денисова также сообщала, что причиной бунта могли стать "обыски, которые проводились у заключенных".

Позже бунтовщиков изолировали, полиция сообщила о переговорах. Пострадали 13 сотрудников колонии.

29-го мая 2019-го колонию решили законсервировать.

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Марк Сировой

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