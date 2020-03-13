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"Карантин не как в Ухане". Посол пояснил, почему не нужна эвакуация из Италии

"Карантин не как в Ухане". Посол пояснил, почему не нужна эвакуация из Италии - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Andrea Merola/ЕРА)
13.03.2020, 09:57

По словам посла Перелыгина, Италия не закрыла полностью авиасообщение из-за коронавируса, как это делал Китай. Кто хотел выехать, тот смог это сделать

Провинции Италии не закрыты полностью на въезд и выезд, как это было в китайской провинции Хубэй, а потому эвакуация украинцев спецбортом не требуется. Об этом в интервью Сегодня рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском городе Ухане, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать", - объяснил он.

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По словам дипломата, осуществлялись десятки авиарейсов и, кто хотел покинуть Италию, уже это сделал. Сейчас желающих нет, объясняет Перелыгин.

"Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были незаполненные. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особо никто не летит в Украину", - пояснил дипломат.

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Марк Сировой
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