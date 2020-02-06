Минобороны подвело итоги осеннего призыва-2019: инфографика

Фото: пресс-служба Минобороны

Осенью 2019-го на воинскую службу призвали 15 200 призывников и 700 офицеров запаса. Отчет опубликован пресс-службой Минобороны.

Большинство военнообязанных отправились служить в Вооруженных силах – 9000. 4000 служат в Нацгвардии, 1000 – в Госпогранслужбе, 800 – в Службе спецтранспорта.

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Также призвали 700 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили военные кафдеры, имеют уровень бакалавра и ранее не служили. Сначала они прошли трехмесячную подготовку на спецкурсах, а затем заняли первинные офицерские должности в воинских частях ВСУ.

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