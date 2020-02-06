Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минобороны подвело итоги осеннего призыва-2019: инфографика

Минобороны подвело итоги осеннего призыва-2019: инфографика - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
06.02.2020, 13:28

Минобороны выполнило 100% плана призыва

Осенью 2019-го на воинскую службу призвали 15 200 призывников и 700 офицеров запаса. Отчет опубликован пресс-службой Минобороны.

Большинство военнообязанных отправились служить в Вооруженных силах – 9000. 4000 служат в Нацгвардии, 1000 – в Госпогранслужбе, 800 – в Службе спецтранспорта.

Читайте также: Минобороны разъяснило местным властям, как призывать 18-летних

Также призвали 700 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили военные кафдеры, имеют уровень бакалавра и ранее не служили. Сначала они прошли трехмесячную подготовку на спецкурсах, а затем заняли первинные офицерские должности в воинских частях ВСУ.

Читайте также: Минобороны раскрыло, кто в 2019 году шел в военные вузы

%MCEPASTEBIN%

Еще по теме
Напишите нам
офицеры запаса ВСУ армия призыв министерство обороны
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 