Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нацгвардия: Увольнение персонала медцентра "Новые Санжары" - фейк

Нацгвардия: Увольнение персонала медцентра "Новые Санжары" - фейк - Фото
Скриншот из видео Нацгвардии
20.02.2020, 16:42

НГУ призывает пользоваться информацией из официальных источников

Национальная гвардия опровергла информацию о том, что из медцентра Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область) уволился персонал. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Нацгвардия отмечает, что информация, представленная в некоторых СМИ, о массовом увольнении сотрудников медцентра, не соответствует действительности, и весь персонал работает в штатном режиме. "Сегодняшняя горячая тема о карантинных мероприятиях для граждан,
вернувшихся из Китая, порождает много информационных фейков и манипуляций", - сообщила пресс-служба.

НГУ призывает не верить фейкам и пользоваться информацией из официальных источников.

В то же время ранее департамент коммуникаций секретариата Кабмина сообщил, что из медцентра вывезен персонал, который там работал ранее.

  • Ранее в Полтавской облгосадминистрации заявили, что в медцентр "Новые Санжары" приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева.
  • На въезде в санаторий "Медоборы" в пригороде Тернополя местные жители устроили молебен против вероятного, по их мнению, размещения там эвакуированных.
  • После сообщения МВД о том, что пассажиров доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.

Читайте также: В ПЦУ напомнили о милосердии в связи с эвакуацией украинцев из Китая

Еще по теме
Напишите нам
нацгвардия коронавирус Новые Санжары
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 