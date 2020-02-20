Нацгвардия: Увольнение персонала медцентра "Новые Санжары" - фейк

Скриншот из видео Нацгвардии

Национальная гвардия опровергла информацию о том, что из медцентра Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область) уволился персонал. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Нацгвардия отмечает, что информация, представленная в некоторых СМИ, о массовом увольнении сотрудников медцентра, не соответствует действительности, и весь персонал работает в штатном режиме. "Сегодняшняя горячая тема о карантинных мероприятиях для граждан,

вернувшихся из Китая, порождает много информационных фейков и манипуляций", - сообщила пресс-служба.

НГУ призывает не верить фейкам и пользоваться информацией из официальных источников.

В то же время ранее департамент коммуникаций секретариата Кабмина сообщил, что из медцентра вывезен персонал, который там работал ранее.

Ранее в Полтавской облгосадминистрации заявили, что в медцентр "Новые Санжары" приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева.

медцентр "Новые Санжары" приглашены специалисты по инфекционным болезням из Полтавы и Киева. На въезде в санаторий "Медоборы" в пригороде Тернополя местные жители устроили молебен против вероятного, по их мнению, размещения там эвакуированных.

После сообщения МВД о том, что пассажиров доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.

Читайте также: В ПЦУ напомнили о милосердии в связи с эвакуацией украинцев из Китая