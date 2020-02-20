Нацгвардия: Увольнение персонала медцентра "Новые Санжары" - фейк

Национальная гвардия опровергла информацию о том, что из медцентра Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область) уволился персонал. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Нацгвардия отмечает, что информация, представленная в некоторых СМИ, о массовом увольнении сотрудников медцентра, не соответствует действительности, и весь персонал работает в штатном режиме. "Сегодняшняя горячая тема о карантинных мероприятиях для граждан,
вернувшихся из Китая, порождает много информационных фейков и манипуляций", - сообщила пресс-служба.
НГУ призывает не верить фейкам и пользоваться информацией из официальных источников.
В то же время ранее департамент коммуникаций секретариата Кабмина сообщил, что из медцентра вывезен персонал, который там работал ранее.
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