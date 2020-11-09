Подполковник ВСУ заявил о срыве спецоперации по штурму тюрем Донецка

Подполковник Михаил Николов утверждает, что готовилась операция по освобождению пленных из Донецка, но она была сорвана кем-то из руководства Украины

О срыве операции Главного управления разведки по штурму тюрем в Донецке заявил подполковник ВСУ Михаил Николов в интервью журналисту Юрию Бутусову.

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Николов утверждает, что операция была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.

По его словам, в декабре 2018 года была создана боевая группа, которая прошла длительную подготовку к штурму тюрем в Донецке для освобождения украинских пленных. Операцию санкционировал на то время президент Петр Порошенко, позже о ней был поставлен в известность президент Владимир Зеленский. Операция предполагалась как "последний козырь" на случай, если переговоры с Россией об освобождении пленных зайдут в тупик.

Николов утверждает, что 8 июля 2020 года базовый лагерь группы был взят штурмом спецназом СБУ, чудом обошлось без жертв. В Киеве был задержан со стрельбой командир группы Андрей Байдала, позывной "Швед".

Против группы, по словам Николова, открыты уголовные дела по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы".

Николов заявил, что Министерство обороны подало в СБУ доклад о группе, подтвердило ее полномочия и выдачу ее участникам оружия.

Также он заявляет, что нынешний начальник ГУР МО Кирилл Буданов не проявляет интереса к работе группы.

Николов считает, что происходит системный "слив" информации о спецоперациях украинской разведки, и что провалы спецопераций в 2020 году были организованы кем-то, кто получил доступ к информации особой важности.

В ГУР МО не смогли ответить на вопросы LIGA.net. Спикер ведомства ответил, что "не знает, о чем идет речь". Мы направили детальные информационные запросы в ГУР МО и СБУ.

18 августа 2020 года Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.

Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это – "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".

Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.

Денис Юдин

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