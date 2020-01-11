Прокуратура рассматривает крушение Boeing как умышленное убийство

Обломки сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в деле о катастрофе лайнера МАУ в Иране на умышленное убийство двух или более лиц и уничтожение самолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение было принято после получения новых данных от правоохранителей и экспертов, работающих на месте трагедии, а также в результате сотрудничества с международными партнерами.

Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению СБУ.

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