Режим тишины на Донбассе. Боевики стреляли у Авдеевки и Марьинки

Зафиксировано три нарушения договора о перемирии

Сегодня, 14 сентября, в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано три факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС в вечерней сводке.

Как отмечается, боевики гибридной армии России осуществили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи Авдеевки, а также три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета около Марьинки.

Штаб ООС сообщает, что вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

На Приазовье в районе поселка Пищевик был зафиксирован пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы ВСУ подавили дрон боевиков, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Боевых потерь и ранений среди личного состава объединенных сил нет.

По состоянию на 12:00 боевики три раза нарушили режим перемирия. Силами ООС был зафиксирован один обстрел в районе Донецкого аэропорта, а также два выстрела из гранатометов возле Яковлевки.

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Наталия Медведева

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