Режим тишины на Донбассе. Боевики стреляли у Авдеевки и Марьинки
Зафиксировано три нарушения договора о перемирии
Сегодня, 14 сентября, в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано три факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС в вечерней сводке.
Как отмечается, боевики гибридной армии России осуществили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи Авдеевки, а также три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета около Марьинки.
Штаб ООС сообщает, что вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.
На Приазовье в районе поселка Пищевик был зафиксирован пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы ВСУ подавили дрон боевиков, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Боевых потерь и ранений среди личного состава объединенных сил нет.
По состоянию на 12:00 боевики три раза нарушили режим перемирия. Силами ООС был зафиксирован один обстрел в районе Донецкого аэропорта, а также два выстрела из гранатометов возле Яковлевки.
- 22 июля трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября боевики РФ потребовали, чтобы украинская армия перестала "рыть траншеи" под поселком Шумы в Донецкой области, иначе пригрозили открыть огонь. На это командующий ООС Кравченко заявил, что в случае атаки вражеской стороне будет дан адекватный ответ.
- 6 сентября тишина на Донбассе была нарушена: российские формирования обстреляли украинские позиции — один боец был убит снайпером, еще один ранен, двое бойцов подорвались на минном поле.
- 9 сентября на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместной инспекции в Шумах.
- Вчера, 10 сентября, инспекция позиций в Шумах была отменена, поскольку боевики и Россия выдвинули дополнительные требования. После этого противник обстрелял участок, где должны были встречаться представители ОБСЕ и СЦКК.
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