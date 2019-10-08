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СБУ вывела из Сорокино пособника оккупантов: суд его отпустил

СБУ вывела из Сорокино пособника оккупантов: суд его отпустил - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
08.10.2019, 11:09

Спецслужбы пишут, что житель оккупированного бывшего Краснодона "добровольно отказался" от работы на боевиков и выехал с захваченной РФ территории

Контрразведчики СБУ вывели на свободную территорию свидетеля вооруженной агрессии России против Украины, который, как рассказали в спецслужбе, якобы от безденежья пошел к боевикам ремонтировать поврежденную в боях против украинских войск военную технику. Об этом кейсе рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как пишут в СБУ, "из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту" оккупантов и крутить гайки на нерабочей технике террористов ЛНР.

Затем, утверждают в Службе, он "осознал ошибочность своего шага" и "выразил готовность дать показания".

Следователи СБУ настаивают, что мужчина не принимал непосредственного участия в боях и не совершил других тяжких преступлений, но предоставил следствию "важные доказательства вооруженной агрессии РФ".

По решению суда он освобожден от уголовной ответственности (по ч. 2 ст. 258-3 УК).

Справка. Лицо (кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации), которое добровольно сообщило правоохранителям о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, - если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.

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контрразведка сорокино
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