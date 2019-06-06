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06.06.2019, 09:11

Убийство ребенка. Тест на алкоголь не провели "из-за выходного"

Убийство ребенка. Тест на алкоголь не провели "из-за выходного" - Фото
Скриншот из видеозаписи

Подозреваемые из Переяслав-Хмельницкого отказываются не только давать показания, но и проходить анализы на опьянение и наличие следов пороха на руках

Принудительная экспертиза на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, которых подозревают в убийстве мальчика в Переяслав-Хмельницком, не проведена, потому что следователи не обратились в суд с таким ходатайством. Об этом рассказал Hromadske глава регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук.

Не сделали они этого якобы по той причине, что 1 июня был выходной (суббота), и следователи решили, что суд не работает, 

Ранее подозреваемые отказались свидетельствовать и проходить такие тесты.

В Переяслав-Хмельницком полицейских подозревают в том, что 31 мая они ранили пятилетнего мальчика из огнестрельного оружия. Тот скончался в больнице. 4 июня суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца, их также уволилиПо крайней мере один из них ранее не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.

В нескольких городах прошли акции протеста: участники требовали отставки Арсен Авакова. Глава МВД этого делать не собирается. Президент обещал "политическую ответственность" за трагедию.

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Теги: переяслав-хмельницкий, убийство, экспертиза, Кирилл Тлялов
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