Убийство ребенка. Тест на алкоголь не провели "из-за выходного"

Скриншот из видеозаписи

Принудительная экспертиза на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, которых подозревают в убийстве мальчика в Переяслав-Хмельницком, не проведена, потому что следователи не обратились в суд с таким ходатайством. Об этом рассказал Hromadske глава регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук.

Не сделали они этого якобы по той причине, что 1 июня был выходной (суббота), и следователи решили, что суд не работает,

Ранее подозреваемые отказались свидетельствовать и проходить такие тесты.

В Переяслав-Хмельницком полицейских подозревают в том, что 31 мая они ранили пятилетнего мальчика из огнестрельного оружия. Тот скончался в больнице. 4 июня суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца, их также уволили. По крайней мере один из них ранее не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.

В нескольких городах прошли акции протеста: участники требовали отставки Арсен Авакова. Глава МВД этого делать не собирается. Президент обещал "политическую ответственность" за трагедию.

Читайте также: Убийство ребенка: что произошло и при чем тут Аваков