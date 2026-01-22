Задержаны подозреваемые в разведке последствий удара "Орешником" по Львовской области: фото, видео

Правоохранители заявили о задержании двух мужчин, подозреваемых в разведке последствий от удара российской ракетой "Орешник" по Львовской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

По материалам следствия, в доразведке обстрела участвовали 64-летний житель Мукачево, завербованный дистанционно, и его 22-летний безработный сосед. Они также искали и фиксировали объекты военной и критической инфраструктуры Украины, в частности аэропорты и железнодорожные переезды.

Правоохранители утверждают, что 22-летний фигурант после атаки приехал во Львовскую область из Закарпатья. Он якобы поэтапно обходил локации в районе ракетного удара, фотографировал повреждения и фиксировал координаты на Google-картах. Информацию он передавал старшему "коллеге", который оставался в Мукачево и "напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы".

СБУ задержала обоих мужчин одновременно: одного в Мукачево, а другого во Львовской области. Последний, как говорят в СБУ, "проводил доразведку" вблизи места попадания российской ракеты.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным правоохранителей, россияне планировали использовать полученную информацию в своих информационно-психологических спецоперациях и для подготовки новых ударов по региону.

Мужчинам объявили о подозрении в госизмене, за что им может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Они арестованы.