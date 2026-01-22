Затримано підозрюваних у розвідці наслідків від удару "Орєшніком" по Львівщині: фото, відео

Правоохоронці заявили про затримання двох чоловіків, підозрюваних у розвідці наслідків від удару російською ракетою "Орєшнік" по Львівській області. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

За матеріалами слідства, у дорозвідці обстрілу брали участь 64-річний мешканець Мукачева, завербований дистанційно, та його 22-річний безробітний сусід. Водночас вони шукали та фіксували об’єкти військової та критичної інфраструктури України, зокрема аеропорти та залізничні переїзди.

Правоохоронці стверджують, що молодший чоловік після атаки приїхав на Львівщину із Закарпаття. Він нібито поетапно обходив локації в районі ракетного удару, фотографував пошкодження та фіксував координати на Google-картах. Інформацію він передавав старшому "колезі", який залишався в Мукачеві та "напряму звітував куратору з російської спецслужби".

Читайте також Що відомо про "Орєшнік": характеристики балістичної ракети

СБУ затримала обох чоловіків одночасно: одного в Мукачеві, а іншого на Львівщині. Останній, як кажуть в СБУ, "проводив дорозвідку" поблизу місця влучання російської ракети.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними правоохоронців, росіяни планували використати отриману інформацію у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для підготовки нових ударів по регіону.

Чоловікам оголосили про підозру у держзраді, за що їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх заарештовано.