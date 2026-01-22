Затримано підозрюваних у розвідці наслідків від удару "Орєшніком" по Львівщині: фото, відео
Правоохоронці заявили про затримання двох чоловіків, підозрюваних у розвідці наслідків від удару російською ракетою "Орєшнік" по Львівській області. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.
За матеріалами слідства, у дорозвідці обстрілу брали участь 64-річний мешканець Мукачева, завербований дистанційно, та його 22-річний безробітний сусід. Водночас вони шукали та фіксували об’єкти військової та критичної інфраструктури України, зокрема аеропорти та залізничні переїзди.
Правоохоронці стверджують, що молодший чоловік після атаки приїхав на Львівщину із Закарпаття. Він нібито поетапно обходив локації в районі ракетного удару, фотографував пошкодження та фіксував координати на Google-картах. Інформацію він передавав старшому "колезі", який залишався в Мукачеві та "напряму звітував куратору з російської спецслужби".
СБУ затримала обох чоловіків одночасно: одного в Мукачеві, а іншого на Львівщині. Останній, як кажуть в СБУ, "проводив дорозвідку" поблизу місця влучання російської ракети.
За даними правоохоронців, росіяни планували використати отриману інформацію у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для підготовки нових ударів по регіону.
Чоловікам оголосили про підозру у держзраді, за що їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх заарештовано.
- У ніч з 8 на 9 січня 2026 року Росія завдала ракетного удару по Львівщині, після чого офіційно визнала другий удар "Орєшніком" по Україні.
- 9 січня СБУ показала уламки "Орєшніка", яким Росія вдарила по Львівській області.
- У Брюсселі відреагували на атаку і заявили, що це ескалація проти України й "призначена як попередження" для Європи та Америки.
- 10 січня Радбез ООН оголосив про екстрене засідання 12 січня щодо атак Росії, зокрема удар "Орєшніком", а постпред Андрій Мельник заявив, що Україна очікує не лише засудження Росії, а й конкретних кроків.
- 12 січня США засудили російський удар ракетою "Орєшнік", закликали Росію "підкріпити свої слова діями" щодо досягнення миру.
Коментарі (0)