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В Швеции рэпера, за которого вступился Трамп, осудили на полгода

В Швеции рэпера, за которого вступился Трамп, осудили на полгода - Фото
A$AP Rocky (Фото: EPA)
14.08.2019, 16:53

A$AP Rocky признан виновным и приговорен к условному сроку

Американский рэпер A$AP Rocky, настоящее имя Раким Майерс, был признан виновным в нападении во время драки в Стокгольме и приговорен к условному сроку. Об этом сообщает BBC.

30-летний был вовлечен в драку в шведской столице в конце июня.

Он провел почти месяц в заключении, а потом его освободили из под стражи до вынесения приговора.

Два члена окружения A$AP Rocky - Bladimir Corniel и David Rispers также были признаны виновными по этому обвинению.

"Нападение не носило столь серьезного характера, который требовал бы тюремного заключения, - говорится в заявлении суда. - Таким образом, обвиняемые приговорены к условным срокам".

  • 5 июля A$AP Rocky задержали в Стокгольме за драку на улице. 
  • Киевскому фестивалю Atlas Weekend пришлось искать замену рэперу, который должен был выступить на фестивале 13 июля.
  • Президент США Дональд Трамп несколько раз призывал шведские власти отпустить A$AP Rocky. В первый раз он обратился к премьер-министру Швеции Стефану Левену, предложив лично поручиться за американского исполнителя.
  • 2 августа шведская прокуратура просила суд лишить Майерса свободы на шесть месяцев за нанесение телесных повреждений, музыканта отпустили из под ареста до вынесения приговора.

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