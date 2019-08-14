В Швеции рэпера, за которого вступился Трамп, осудили на полгода

A$AP Rocky (Фото: EPA)

Американский рэпер A$AP Rocky, настоящее имя Раким Майерс, был признан виновным в нападении во время драки в Стокгольме и приговорен к условному сроку. Об этом сообщает BBC.

30-летний был вовлечен в драку в шведской столице в конце июня.

Он провел почти месяц в заключении, а потом его освободили из под стражи до вынесения приговора.

Два члена окружения A$AP Rocky - Bladimir Corniel и David Rispers также были признаны виновными по этому обвинению.

"Нападение не носило столь серьезного характера, который требовал бы тюремного заключения, - говорится в заявлении суда. - Таким образом, обвиняемые приговорены к условным срокам".

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